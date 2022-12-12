¿Cuándo dictan sentencia a Pablo Lyle? Jueza le niega un nuevo juicio

Este lunes 12 de diciembre, Pablo Lyle recibió la respuesta por parte de la jueza de Miami, Marisa Tinkler Méndez, a la petición de crear un nuevo juicio fuera del condado, misma que fue rechazada; por lo que quedó definida la fecha en la que recibirá sentencia por haber cometido homicidio involuntario al hombre de 63 años, Juan Ricardo Hernández, en 2019.

Luego de que el actor fuera hallado culpable el pasado 4 de octubre y no procediera su defensa, la cual argumentaba que había actuado en defensa propia por el puñetazo al ciudadano de origen cubano, quien murió cuatro días después a causa del traumatismo; su grupo de abogados solicitó una nueva audiencia por irregularidades, entre las que puntualizaban lo mediático del caso.

Fue poco antes de las 9 de la mañana de este lunes cuando la jueza Tinkler notificó la decisión e informó la fecha en la que quedaría programada la sentencia, pues previamente avisó que necesitaría más tiempo para escuchar a la defensa y a la Fiscalía, la cual asciende a otros dos meses.

Pablo Lyle recibirá sentencia en febrero de 2023|@pablolyle

Caso Pablo Lyle: Jueza pone fecha para su sentencia



La fecha en la que Pablo Lyle recibirá su sentencia será el próximo viernes 3 de febrero de 2023, día en el que el actor mexicano escuchará la cantidad de tiempo que podría pasar en prisión y que incluso podría ascender hasta los 15 años encerrado.

De esta forma, el protagonista de Mirreyes contra Godínez, perdió la última esperanza de poder elaborar un nuevo juicio lejos del condado de Miami, sitio en el que cometió el delito antes de tomar un vuelo con dirección a México, y con el que esperaba demostrar inconsistencias que avalaran su acción como defensa propia.

La jueza primero señaló que la sentencia se dictaría el martes 7 de febrero; sin embargo, posteriormente reagendó la decisión para el viernes 3, un día que luce impostergable.

Lyle lleva encerrado en la prisión estadounidense desde que lo declararon culpable el 4 de octubre, por lo que para el día en que recibirá su sentencia ya habrán transcurrido cuatro meses tras las rejas.

