¿Se va a caer? Apuntalan el Puente Nichupté en Quintana Roo a solo días de su inauguración

Apenas unos días después de haber sido inaugurado oficialmente, el Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo ya enfrenta cuestionamientos técnicos y críticas por posibles hundimientos en parte de su estructura.

La polémica comenzó luego de que el ingeniero civil Wilberth Esquivel Zanoguera difundiera imágenes y videos donde se observan apuntalamientos metálicos rojos colocados debajo de varios tramos elevados del viaducto.

Estas estructuras provisionales son utilizadas normalmente para sostener segmentos mientras se corrigen movimientos o ajustes estructurales. Sin embargo, las fotografías y el análisis difundido en redes sociales encendieron las alarmas entre usuarios y especialistas, debido a que el puente fue inaugurado apenas el pasado 3 de mayo como una de las obras prioritarias de movilidad para Cancún.

¿Por qué hay apuntalamientos en el Puente Nichupté?

De acuerdo con el análisis compartido por Wilberth Esquivel, algunos segmentos del puente presentan ligeras deformaciones visibles y desniveles relacionados con asentamientos diferenciales.

El especialista explicó que las pilas de apoyo estarían descendiendo entre 7 y 12 centímetros en ciertos puntos, provocando una especie de “joroba” en el centro de las vigas, justo donde fueron colocados los apuntalamientos.

Según detalló en un video publicado el 12 de mayo en YouTube, el problema estaría relacionado con el comportamiento del subsuelo de la zona lagunar donde fue construido el viaducto. “Estoy diciendo que tiene asentamientos. Tiene apuntalamientos provisionales”, señaló el ingeniero en su explicación.

A pesar de las críticas, Esquivel aclaró que no considera que exista un riesgo inmediato de colapso. “Ya lo probamos el 10 de mayo, había miles de coches y no se cayó”, comentó. Sin embargo, usuarios temen de algún riesgo mayor.

No lleva ni 7 días de que lo abrieron y ya están apuntalando el puente Nichupté, en Cancún @WilCancunMx alerta que la obra se está hundiendo y es un riesgo para quienes cruzan cada minuto



Otra obra de la 4T hecha a las carreras y sin las previsiones de seguridad necesarias pic.twitter.com/eqdnKuKwSc — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 13, 2026

El subsuelo de Cancún complica las grandes obras

Uno de los puntos clave detrás de la controversia es el tipo de terreno sobre el que fue construido el puente. La Península de Yucatán posee un subsuelo particularmente complejo compuesto por:



Piedra caliza porosa

Cavernas naturales

Sedimentos blandos

Corrientes subterráneas de agua

Estas condiciones obligan a utilizar cimentaciones profundas y técnicas especiales de perforación para encontrar capas resistentes donde soportar grandes estructuras.

Especialistas en ingeniería explican que, en construcciones levantadas sobre lagunas o terrenos blandos, uno de los principales riesgos son los asentamientos diferenciales, fenómeno que ocurre cuando una parte de la estructura desciende más que otra debido a compactación irregular, presión o erosión del terreno.

Gobierno aún no explica oficialmente los soportes

Lo que más ha generado preocupación entre la población es que hasta ahora, el gobierno federal no ha presentado un informe técnico independiente que explique oficialmente el origen de los apuntalamientos observados en distintos tramos del Puente Nichupté.

Cuando la obra fue inaugurada el 3 de mayo, las autoridades la presentaron como un proyecto histórico para mejorar la movilidad entre la ciudad de Cancún y la zona hotelera, una de las áreas con mayor flujo vehicular turístico del país.

La construcción fue impulsada bajo coordinación de ingenieros militares y empresas contratistas vinculadas a proyectos federales de infraestructura en el sureste mexicano.

El costo del Puente Nichupté también generó críticas

La controversia no solo gira alrededor de los posibles hundimientos. Desde el inicio de la obra, el proyecto acumuló cuestionamientos por el incremento en costos y retrasos en la construcción.

Originalmente, el puente fue anunciado con un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos. Sin embargo, el costo final terminó superando los 12 mil millones de pesos, más del doble de lo previsto inicialmente.

Puente vehicular Nichupté: la obra inconclusa en Quintana Roo que supera los 12 mil millones

Además, la obra acumuló cerca de dos años adicionales respecto a los tiempos prometidos por las autoridades federales. Se supone que sería inaugurada a principios de enero de 2024 y terminaron entregándola dos años después.

Como casi todas las obras del gobierno de Morena, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el AIFA y ahora el Puente Nichupté, costaron más de lo que dijeron y tardaron en inaugurarlas.

¿El Puente Nichupté realmente resolverá el tráfico en Cancún?

El objetivo principal del viaducto es aliviar la saturación vial entre la ciudad de Cancún y la zona hotelera. Sin embargo, urbanistas y especialistas en movilidad consideran que podrían generarse nuevos cuellos de botella.

Entre las principales observaciones destacan:



Conexiones limitadas

Incorporaciones reducidas

Falta de distribuidores amplios

Riesgo de saturación durante emergencias

Especialmente en temporadas vacacionales, lluvias intensas, accidentes o evacuaciones por huracán, expertos advierten que el flujo vehicular podría concentrarse en zonas específicas y generar nuevos problemas de tránsito.

Mientras tanto, las imágenes de los apuntalamientos continúan circulando en redes sociales y alimentando el debate sobre una de las obras más costosas y emblemáticas de infraestructura en Quintana Roo.