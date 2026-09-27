Lo mataron quienes debían cuidarlo: mamá y padrastro acabaron con la vida de un niño en Naucalpan

Un niño que tenía tan solo un año de edad murió en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), tras ser agredido en una casa por su madre y el padrastro del menor.

Ambos fueron sentenciados por estos hechos y pasarán casi 50 años presos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) este sábado 26 de septiembre.

Menor fue agredido en una casa en Naucalpan

La mamá del menor llamada Pilar Danaee Maya Nieto y el padrastro Juan Carlos Merino San Juan fueron encontrados culpables de la muerte del menor.

Los hechos ocurrieron entre el 2 y el 3 de septiembre de 2025, cuando el pequeño se encontraba con su padrastro y su madre en un domicilio ubicado en la colonia San José de los Leones, Tercera Sección.

Niño fue llevado al hospital tras ser agredido por su mamá y padrastro

La investigación de la Fiscalía del Edomex establece que ambos comenzaron a agredir a la víctima, a quien posteriormente trasladaron a un centro hospitalario, para recibir atención médica, sin embargo, a causa de los golpes en diversas partes del cuerpo, perdió la vida.

El caso fue investigado y las indagatorias permitieron identificar a Pilar Danaee Maya Nieto y a Juan Carlos Merino San Juan como los probables responsables del delito de homicidio calificado, por lo que se solicitó a un juez una orden de aprehensión contra ellos.

¿Cuántos años de cárcel recibieron por la muerte de menor en Naucalpan?

Agentes de la fiscalía estatal los aprehendieron y fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de un juez, quien determinó su vinculación a proceso.

El juez al aceptar y analizar las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público para demostrar la participación de ambos en el hecho investigado, declaró a Pilar Danaee Maya Nieto y a Juan Carlos Merino Salazar culpables del delito de homicidio calificado, por lo que los sentenció a una pena de 47 años y seis meses de prisión que tendrán que compurgar cada uno.

