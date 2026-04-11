Padrastro mata a hijo de su pareja en Ecatepec cuando intentó defenderla de él: tenía 8 años

La violencia llegó a una familia en Ecatepec, Estado de México (Edomex), donde un niño de 8 años de edad perdió la vida al ser agredido por su padrastro cuando el menor intentó defender a su mamá.

El pequeño fue agredido dentro de su casa por su padrastro cuando el niño presuntamente intentaba defender a su mamá de su pareja, quien la habría golpeado.

Sujeto en Ecatepec habría estado ebrio al atacar a su hijastro

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Francisco I. Madero de la colonia San Martín de Porres.

Reportes preliminares indican que el sujeto al parecer se encontraba en aparente estado de ebriedad y en ese momento agredió al niño con un arma punzocortante, lo que provocó su muerte.

Vecinos detienen a padrastro tras matar a niño de 8 años

Testigos que escucharon los gritos de auxilio llamaron a las autoridades, pero cuando los policías municipales llegaron, los vecinos ya habían retenido al sujeto.

La furia de los vecinos se evidenció cuando estos hicieron jsuticia por cuenta propia, ya que al saber lo que había pasado, comenzaron a pegarle.

"Estaba gritando la muchacha y todo, pero después una de mis sobrinas fue a ver y dicen que su padrastro había degollado al niño porque siempre andaba tomado, pero creo que estaba drogado y por eso lo hizo", relató una vecina bajo anonimato.

Identifican a sujeto que mató a hijastro en Ecatepec

El detenido fue identificado como Carlos Edmundo "N", de 38 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El hombre fue acusado del delito de homicidio, en tanto, serán las autoridades las que determinen su situación legal.

Autoridades del municipio informaron que desde el primer momento en que se reportaron los hechos, la policía y personal de la Marina acudió al lugar logrando la detención del presunto responsable.

Esta noche el menor es velado por sus familiares y conocidos para darle el último adiós a este niño de apenas de 8 años de edad.