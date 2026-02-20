SEP aclara si hay clases mañana 20 de febrero o se cancelan? Lo que dice el calendario oficial

La duda comenzó a circular entre padres de familia y estudiantes: ¿hay clases mañana 20 de febrero de 2026 o se suspenden actividades? Ante la confusión en redes sociales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dejó claro lo que marca el calendario oficial para educación básica en México.

En medio de rumores sobre un posible “puente” escolar, te contamos si este jueves está contemplado como día hábil o si existe alguna suspensión extraordinaria.

¿Hay clases mañana 20 de febrero de 2026 en México?

¡Atención padres de familia! De momento no se tiene contemplado ningún puente para este viernes 20 de febrero, de acuerdo con el calendario las clases transcurrirán de manera habitual aunque es importante consultar si la escuela en la que tu hijo o hija anuncia algún imprevisto.

¿Cuándo es el segundo puente de febrero 2026 en el calendario SEP?

Después del descanso del lunes 2 de febrero, con motivo del aniversario de la Constitución de 1917, todavía queda un “respiro” más en el calendario escolar de este mes.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla dos días sin clases en febrero para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El primero ya quedó atrás, pero el segundo está marcado con claridad en el calendario oficial.

El próximo descanso será el viernes 27 de febrero de 2026, fecha en la que no habrá actividades escolares debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión mensual en la que docentes y directivos trabajan en planeación académica y evaluación interna.

Al suspenderse clases ese viernes, se configura un fin de semana largo para alumnos de educación básica en todo el país. Es decir, los estudiantes no asistirán a las aulas el viernes 27 y retomarán actividades hasta el lunes siguiente.

La SEP recordó que estas sesiones de CTE están programadas con antelación y forman parte del calendario oficial del ciclo escolar, por lo que no se trata de una suspensión extraordinaria, sino de una fecha ya prevista.

¿Cuánto falta para las vacaciones de Semana Santa 2026?

Si el siguiente gran descanso es lo que todos están esperando, ya hay fecha clara en el calendario oficial. De acuerdo con el cronograma del ciclo escolar 2025-2026 publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa comenzarán el lunes 30 de marzo de 2026 en todo el país.

Eso significa que, tras el puente de finales de febrero y las actividades normales de marzo, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria entrarán a uno de los periodos más largos de descanso del ciclo escolar.

La fecha está previamente establecida en el calendario oficial, por lo que no depende de ajustes de última hora ni anuncios extraordinarios. A partir del 30 de marzo se suspenden clases y se activa el periodo vacacional para millones de alumnos de educación básica.