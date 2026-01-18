Servicio Militar Nacional en México: 4 fechas obligatorias que no debes ignorar para obtener tu cartilla

El Servicio Militar Nacional en México entra en 2026 con cambios importantes que todos los jóvenes deben conocer para no poner en riesgo su cartilla. Desde enero y hasta diciembre, el calendario oficial marca fechas obligatorias que forman parte de este trámite cívico, considerado indispensable para diversos procesos académicos, laborales y administrativos en México.

Para este año, el Servicio Militar Nacional se realizará en modalidad sabatina, durante tres meses y en 13 sesiones de 7:00 a 13:00 horas, lo que facilita la participación de quienes estudian o trabajan; sin embargo, ignorar las fechas puede retrasar o incluso impedir la liberación de la cartilla del Servicio Militar Nacional en México.

Registro al Servicio Militar Nacional 2026 en México

El registro al Servicio Militar Nacional en México es el primer paso obligatorio para iniciar el trámite de la cartilla. Este proceso se realiza del 2 de enero al 15 de octubre de 2026 en las juntas municipales o alcaldías de reclutamiento.

Durante esta etapa, los aspirantes deben acudir de manera presencial con su documentación completa para quedar inscritos oficialmente en el padrón del Servicio Militar Nacional. Sin este registro, no es posible participar en el sorteo ni avanzar hacia la liberación de la cartilla en México.



Los documentos solicitados; son acta de nacimiento certificada, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DURARÁ MÁS? LOS CAMBIOS CONFIRMADOS QUE TENDRÁ EL SERVICIO MILITAR PARA QUIENES LES TOQUE EN 2026

¿Sabías que a partir de 2026, el Servicio Militar Nacional se realizará en menos tiempo?



En solo 13 sesiones fortalecerás los valores de disciplina, responsabilidad y respeto a los símbolos patrios, para contribuir a la formación de ciudadanos íntegros y comprometidos con… pic.twitter.com/w3oihjMCf2 — @Defensamx (@Defensamx1) November 27, 2025

Sorteo del Servicio Militar Nacional para nuevos aspirantes

El sorteo del Servicio Militar Nacional en México se llevará a cabo durante noviembre de 2026 y está dirigido principalmente a los nuevos aspirantes que completaron su registro.

En esta etapa se asigna la modalidad mediante el sistema de bolas (blanca, azul o negra), lo que determina si el ciudadano deberá realizar el adiestramiento o queda exento. El resultado del sorteo es clave para definir el camino hacia la cartilla del Servicio Militar Nacional en México .

Adiestramiento del Servicio Militar Nacional para la clase 2025

El adiestramiento del Servicio Militar Nacional en México corresponde a quienes resultaron con modalidad activa y, en este caso, a la clase 2025. Para 2026, el entrenamiento se divide en dos escalones, ambos en modalidad sabatina.

El primer escalón se desarrollará del 14 de febrero al 9 de mayo, mientras que el segundo será del 1 de agosto al 24 de octubre. Cada escalón contempla 13 sesiones de 7:00 a 13:00 horas, requisito indispensable para avanzar en la obtención de la cartilla del Servicio Militar Nacional.

Liberación de la cartilla del Servicio Militar Nacional en México

La liberación de la cartilla del Servicio Militar Nacional en México se realizará durante diciembre de 2026, en sábados y domingos, conforme al calendario de cada junta de reclutamiento.

En esta fase final, las autoridades entregan la cartilla liberada y la hoja oficial que acredita el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, documento indispensable para diversos trámites en México.