¿Durará más? Los cambios confirmados que tendrá el Servicio Militar para quienes les toque en 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó ajustes en el Servicio Militar Nacional para 2026. A diferencia de otros años, los interesados en cumplir con este trámite para obtener la Cartilla deberán pasar un menor tiempo enlistados en los Centros de Adiestramiento.

Cambios en la duración del Servicio Militar 2026

A diferencia de otras ocasiones, el Servicio Militar Nacional en este 2026 será brindado los días sábado por tres meses, en 13 sesiones de 7:00 a 13:00 horas, divididas en dos escalones.

Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

En el mes de diciembre de 2026, todos quienes hayan tramitado la cartilla y hayan cumplido con sus sesiones sabatinas de adiestramiento, o en su caso, hayan obtenido bola negra en el sorteo , recibirán su cartilla liberada.

Conoce el calendario de las fases para realizar el Servicio Militar Nacional 2026:



· Inscripción: Sábados y domingos del mes de enero y los dos primeros fines de semana de febrero de 2026.

· Adiestramiento: 13 sesiones sabatinas en dos escalones:

Otras modificaciones en el Servicio Militar 2026 para sacar la cartilla

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hace una invitación a las mujeres para que puedan realizar el Servicio Militar. Cabe recordar que este trámite para ellas es voluntario.

¿Cómo me registro para liberar la cartilla militar?

Para registrarse al servicio militar en 2026, los interesados, quienes cumplan 18 años, deberán acudir a las Juntas Municipales o Alcaldías en la Ciudad de México, donde habrá puestos de recepción atendida por militares de 8:00 a 13:00 horas.

¿Sabías que a partir de 2026, el Servicio Militar Nacional se realizará en menos tiempo?



Los documentos para tramitarla son: