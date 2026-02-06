Incendio en San Bartolo Ameyalco: Bomberos logran contener las llamas sin heridos

La Ciudad de México experimentó una jornada de intensa actividad para los servicios de emergencia en dos frentes distintos de la metrópoli. Desde el poniente hasta el oriente, diversos cuerpos de rescate y seguridad ciudadana atendieron incidentes. Todo mientras dormía .

Mientras que en una zona el trabajo coordinado logró salvaguardar el patrimonio comercial ante la amenaza del fuego, en otro punto de la urbe la imprudencia vial derivó en desenlaces fatales que enlutaron a una comunidad local. Estos eventos subrayan la importancia de las medidas de prevención y la vigilancia constante en las vialidades de la entidad.

Controlan incendio en establecimiento de San Bartolo Ameyalco

Un fuerte despliegue de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos tuvo lugar en la alcaldía Álvaro Obregón tras reportarse un siniestro al interior de un negocio de panificación. El incidente se localizó específicamente sobre la avenida Desierto de los Leones, situada en el poblado de San Bartolo Ameyalco.

Las primeras averiguaciones indican que las llamas se originaron de forma accidental, presuntamente debido a que una parrilla de cocción quedó encendida, lo que derivó en una rápida combustión que alcanzó el mobiliario y las herramientas de trabajo del establecimiento.

#CDMX | Incendio consume panadería en Álvaro Obregón



Una parrilla encendida fue el detonante de un incendio que movilizó a los servicios de emergencia en la zona de Desierto de los Leones.



Presuntamente, el fuego inició al interior de una panadería debido a un descuido en la… pic.twitter.com/PncZolbXuM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2026

La detección temprana por parte de los habitantes de la zona fue fundamental, ya que al observar el humo saliendo del local, alertaron a los números de auxilio. Esta acción permitió que tanto los bomberos como el personal de Protección Civil llegaran con prontitud, logrando contener el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas o comercios contiguos.

Al concluir las labores, las autoridades confirmaron que el evento no dejó personas heridas ni intoxicadas por la inhalación de humo, limitándose los daños únicamente a pérdidas materiales dentro del inmueble.

Percance vial deja saldo fatal en la alcaldía Iztapalapa

Por otro lado, una tragedia familiar se registró en el oriente de la Ciudad de México, donde un joven de aproximadamente 20 años, conocido como Jesús o "Chuchito", perdió la vida en un accidente de motocicleta .

El suceso ocurrió en la avenida Tláhuac, cuando el vehículo de dos ruedas, en el que viajaban tres personas sin el equipo de seguridad pertinente, perdió el control debido al exceso de velocidad.

El impacto provocó que los ocupantes salieran despedidos hacia el pavimento, generando un estruendo que movilizó a los residentes para solicitar ayuda mediante el sistema 911.

La importancia de usar protección en todo momento #CDMX | Iban 3 personas en una moto sin equipo de protección. Al cruce con la calle San Lorenzo, el conductor perdió el control.



El saldo: Dos mujeres heridas, una de 47 años con fractura y otra de 26 con golpe severo en la… pic.twitter.com/YZJQ63dhQ8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2026

En el sitio, paramédicos brindaron atención a dos mujeres: una de 47 años, que sufrió una fractura en la pierna y fue enviada al Hospital Regional Número 2, y otra de 26 años, con un traumatismo en el cráneo, trasladada al Hospital General de Iztapalapa.

Desafortunadamente, el tercer tripulante falleció de forma instantánea al impactar contra un poste metálico en la banqueta. Peritos de la Fiscalía capitalina acudieron para realizar las investigaciones de campo y analizan las cámaras de videovigilancia para esclarecer si existió participación de otro vehículo en este lamentable hecho.