Sheinbaum abre la posibilidad dejar de usar el Semáforo epidemiológico

Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum abrió la puerta a dejar de usar el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México. Consideró que el semáforo debería convertirse más en una alerta para los ciudadanos, como del tipo de la alerta ambiental y reiteró que no es posible volver a cerrar actividades.

“Pues, puede ser una orientación, no sé si exactamente el semáforo, o algún indicativo que nos pueda decir pues como con la contaminación que no depende de una enfermedad una pandemia o no, y que en algún momento se dice la contaminación está muy alta protégete; de igual manera creo que podría funcionar algo así, pero habría que trabajarlo con el Consejo de Salubridad” indicó la Jefa de Gobierno.

Luego de que el Presidente López Obrador respaldó el semáforo naranja en la Ciudad de México, Sheimbaum Pardo aseguró que no hay un debate con la secretaría de salud federal pues cada quien tiene sus indicadores, aunque consideró que los del gobierno de la Ciudad de México son más actualizados.

AMLO respalda a Sheinbaum en semáforo epidemiológico en CDMX

Esta mañana, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador respaldó la postura de la jefa de Gobierno de mantener en semáforo naranja a la Ciudad de México.

“Corresponde al gobierno de la Ciudad que se tiene semáforo naranja y eso es lo que se está llevando acabo. Lo importante es que no hay tantas restricciones. Lo cierto, es que ya es momento de que nosotros mismos nos cuidemos” apuntó López Obrador.