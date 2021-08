EU enviará a México 8.5 millones de vacunas contra Covid-19

Ciudad de México. Tras la llamada que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, el canciller Marcelo Ebrard informó que Estados Unidos enviará a México 3.5 millones de vacunas contra Covid-19 de Moderna y 5 millones de AstraZeneca.

Te recomendamos: AMLO conversa con Kamala Harris sobre migración y Covid-19

“3 millones y medio de dosis de la vacuna de Moderna, que por cierto ya fue o está por ser validada por Cofepris, y hasta 5 millones de AstraZeneca (...) Este envío que será en las próximas semanas va a complementar el esfuerzo hecho aquí en México” explicó Marcelo Ebrard.

#EnLaMañanera | El canciller @m_ebrard confirmó que Estados Unidos enviará 8.5 millones de vacunas anticovid-19 a México pic.twitter.com/d8zAWPFwFv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2021

En la conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard agradeció al Gobierno de Joe Biden la donación de las vacunas y dijo que es una muestra que constata la buena relación entre ambos países.

Este acuerdo se alcanzó en una llamada hecha el lunes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.

Ebrard Casaubón hizo un llamado al G20 para que se reconozcan todas las vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud.

“Que no se haga geopolítica con las vacunas, si la OMS reconoce y acredita una vacuna, todos los países tenemos que hacerlo y no uno sí y otros no por razones de otro tipo.”

Funcionarios de Estados Unidos se reunirán con autoridades mexicanas

El canciller Marcelo Ebrard informó que el presidente López Obrador se reunirá esta tarde con funcionarios de Estados Unidos entre los que se encuentra el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan; en la que se tratarán temas comunes entre ambos países, como la reapertura de la frontera y el envío de vacunas.

“Para ver cuándo podemos reabrir las actividades no esenciales, vamos a ver qué nos dicen otro tema muy relevante que se retome el diálogo de alto nivel económico con Estados Unidos” aseguró Ebrard.