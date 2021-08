Sheinbaum califica como excesivos carteles que prohíben fumar en Madero

Ciudad de México. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó de excesiva la colocación de carteles que prohíben fumar en la calle de Madero, del Centro de la Ciudad. Dijo que con eso no está de acuerdo.

Aclaró que la colocación de carteles fue una decisión de las autoridades del Centro Histórico con la que no coincide y no vale la pena.

Y así respondió cuando se le cuestiono si retirarán los anuncios de la calle Madero.

“Pues, yo creo que no vale la pena esta cosa de que ahora vamos a empezar a multar a quien este fumando, claro que la salud es lo primero, pero me parece que es excesivo, la policía tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, no estar sancionando a los que fuman”, señaló Sheinbaum.

Multarán a quienes fumen en la calle de Madero

Cabe recordar que en días pasados el gobierno capitalino aclaró que la sanción para quienes no respeten la calle Madero como espacio 100 libre de humo será de multa que determinará un juez y podrá ir de 896 pesos a más de 2 mil 688 pesos, equivalente a 10 y 30 UMAS vigentes en la Ciudad de México.

No obstante, la apuesta es que antes de multar se trabaje en la difusión de la nueva medida para no fumar en esa vialidad del centro de la capital.