Sheinbaum se echa “palomazo” de Juan Gabriel a lado de su pareja

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aprovechó la compañía de su pareja para echarse un “palomazo” de Juan Gabriel.

En su cuenta de Instagram, Sheinbaum compartió el fin de semana un video en el que aparece tocando la guitarra a lado de Jesús, su actual pareja sentimental.

La jefa de Gobierno empieza con los primeros acordes de “Siempre en mi mente” de Juan Gabriel y la sigue Jesús.

La mandataria escribió en su cuenta de Instagram sobre el palomazo de Jaun Gabriel: “Jesús y yo, al natural, desafinados. Lo que importa es el amor”.

Este “palomazo” fue bien recibido por sus seguidores, quienes reconocieron que a pesar de la desafinación, ambos cantaron la melodía de Juan Gabriel con sentimiento.

Sheinbaum muestra dotes para tocar la guitarra

Esta no es la primera vez que Sheinbaum aparece con la guitarra para entonar alguna canción, ya que en su primer Facebook Live compartió con los habitantes de la CDMX y sus seguidores de redes sociales que sabía tocar la guitarra.

Desde su departamento, Sheinbaum explicó que su pareja le regaló una guitarra, instrumento que aprendió a tocar durante su niñez.

“Les voy a enseñar mi guitarra, es muy bonita que me regaló Jesús que me la compró en el centro en una calle especial en donde venden todos los instrumentos. No la voy a tocar mucho, pero se las voy a enseñar. Está preciosísima, ya en otra ocasión cantamos juntos, se vale hacer solicitudes”.

Claudia Sheinnbaum explicó que a pesar de que aprendió a tocar la guitarra desde pequeña, a través de tutoriales en YouTube ha aprendido a manejarla mejor.