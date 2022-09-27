Siete mil participantes a la marcha por normalistas de Ayotzinapa

La Secretaría de Gobierno (SECGOB) de la Ciudad de México informó que brindó acompañamiento a la marcha con motivo de los ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la cual partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo.

A lo largo de la manifestación, 7 mil participantes recordaron los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 al realizar consignas para exigir justicia y castigo a quienes resulten involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Durante el trayecto, madres, padres, colectivos y organizaciones hicieron alto para pasar lista en el “antimonumento” a los 43, ubicado en Paseo de la Reforma en el cruce con Bucareli y Avenida Juárez. Posteriormente, tomaron Eje Central Lázaro Cárdenas e ingresaron por 5 de Mayo a la Plaza de la Constitución, donde llevaron a cabo un mitin de forma ordenada y pacífica.

Se detectaron 70 encapuchados.

No obstante, a lo largo de la ruta fueron detectadas aproximadamente 70 personas con el rostro cubierto, realizaron pintas, dañaron mobiliario urbano e intentaron saquear un negocio de artículos deportivos, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron acciones de contención para evitar el hecho delictivo. Sin embargo, fueron agredidos con cohetones y piedras; no hubo personas lesionadas.

Informaron que por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los titulares de SECGOB y de SSSC, Martí Batres y Omar García Harfuch, respectivamente, dieron seguimiento a la manifestación.

A efecto de establecer acuerdos y privilegiar el diálogo en caso de conflicto, personal de Concertación Política y del Grupo de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno capitalina (SECGOB) acompañó la manifestación, al igual que representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) y organizaciones civiles, entre ellas el colectivo Marabunta.

Para garantizar la seguridad de las y los asistentes, la SSC desplegó un dispositivo con 530 elementos, apoyados con 50 unidades, 13 motos, tres moto ambulancias y tres ambulancias. Además, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cortes viales escalonados para beneficiar la movilidad de la zona.

También, estuvo presente personal del Cuerpo de Bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).