Lilian lleva 26 días internada sin un dictamen médico y malos tratos en el Hospital 24 del IMSS

La falta de exámenes clínicos genera diagnósticos erróneos en el sistema de salud pública. Actualmente, una cantidad importante de personas hospitalizadas carecen de la certeza de que el tratamiento prescrito corresponda a sus padecimientos reales, lo que evidencia las fallas estructurales en el acceso a servicios asistenciales oportunos.

Un ejemplo de esta situación ocurre en el Hospital General de Zona número 24 del IMSS, donde la paciente Lilian permanece internada desde el 26 de abril sin un dictamen definitivo.

Pese a síntomas evidentes, personal se enfocó en otros padecimientos

A pesar de ingresar con un cuadro clínico complejo —que incluía presión arterial en 280, niveles de saturación de oxígeno en 50, dificultades para hablar, respirar y escuchar—, las prioridades del personal médico se enfocaron inicialmente en padecimientos ajenos a la sintomatología neurológica que presentaba.

Los registros del caso muestran contradicciones en el seguimiento institucional. María Fernanda Villar, sobrina de la paciente, señala que la hoja de ingreso oficial asentaba un diagnóstico por apendicitis, omitiendo los niveles críticos de presión y oxigenación con los que arribó.

La valoración inicial se modificó 24 horas después

De acuerdo con los testimonios de Jessica Vega, allegada de la interna, al día siguiente el personal cambió el dictamen a bronquitis, afección para la cual tampoco se le suministró tratamiento.

La falta de certeza médica continuó durante las semanas siguientes; tras presentar una hemorragia no atendida, los reportes más recientes indican el desarrollo de coágulos y una condición de trombosis en una de sus extremidades inferiores.

La programación y ejecución de los estudios necesarios para confirmar cualquier padecimiento registran retrasos de varios días dentro de la unidad médica. A esta situación se suman las deficiencias en la cobertura del personal durante los turnos.

En un informe fechado el 10 de mayo de 2026, los familiares documentaron la ausencia de médicos encargados en las áreas de internamiento, recibiendo como respuesta por parte del personal de guardia que no se contaban con especialistas asignados para ese sector de camas durante la jornada.

Presupuesto bajo la lupa: Medicinas por fuera y obras cuestionadas

Las carencias materiales dentro del Seguro Social han obligado a los familiares a adquirir los medicamentos requeridos de forma externa y con recursos propios para dar continuidad a la asistencia.

Esta situación contrasta con el desarrollo de obras dentro del inmueble. Los familiares cuestionan las prioridades presupuestales de la administración del hospital, que actualmente edifica un área nueva para terapia intensiva a pesar de no solventar los insumos básicos de las salas que ya operan a su máxima capacidad.

Ante las condiciones del caso, los allegados de la paciente solicitan formalmente el traslado a un hospital de tercer nivel con la capacidad técnica para evaluar la situación clínica de forma integral.

