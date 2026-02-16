Confirman identidad de los cinco hombres hallados en una camioneta en Navolato, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó oficialmente que los cinco cuerpos localizados el pasado miércoles 11 de febrero en una camioneta abandonada en Navolato corresponden a los hombres privados de la libertad el 7 de febrero en la carretera Los Mochis-Ahome.

Debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraban los restos, la autoridad ministerial tuvo que recurrir a trabajos de genética forense para lograr la identificación plena de las víctimas.

El hallazgo se registró en las cercanías de "la curva de San Pedro", una zona que divide los municipios de Culiacán y Navolato, sobre la autopista Benito Juárez.

Identificación de cuerpos en Navolato: FGE analiza ADN de desaparecidos en Sinaloa | FIA

¿Quiénes eran las víctimas localizadas en la autopista de Ahome?

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE, el grupo estaba compuesto por miembros de una misma familia y un amigo cercano. Las víctimas han sido identificadas como:

Luis Ramón Flores Cevallos , de 38 años.

, de 38 años. Luis Armando Flores Vallejo , de 19 años (hijo de Luis Ramón).

, de 19 años (hijo de Luis Ramón). Juan Antonio Soto Espain , de 29 años.

, de 29 años. José Ángel Soto Espain , de 17 años (hermano de Juan Antonio).

, de 17 años (hermano de Juan Antonio). Heriberto López Díaz, de 30 años.

Los cuerpos fueron abandonados en la batea de una camioneta tipo pick-up blanca, la cual contaba con un reporte de robo realizado ese mismo día. Los restos estaban cubiertos por una lona y desprendían un olor fétido al momento de su localización por parte de la Guardia Nacional.

El rapto en la carretera Los Mochis-Ahome y el avance de las investigaciones

Los cinco hombres fueron interceptados por un comando armado el sábado 7 de febrero mientras circulaban por la carretera en el municipio de Ahome, tras haber regresado de un viaje a Mazatlán. En el vehículo también viajaba una mujer identificada como Yuri, quien fue liberada por los captores poco después del incidente.

Tras la confirmación de las identidades mediante ADN, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para completar los trámites legales y proceder a su entrega a los familiares. La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer este crimen masivo y dar con los responsables.

Contexto: La crisis de desapariciones y el caso de los turistas en Mazatlán

Este trágico desenlace ocurre en medio de una profunda crisis de seguridad en Sinaloa, marcada por la violencia interna de grupos delictivos. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado mantiene una línea de investigación activa sobre la desaparición de otros cuatro turistas originarios del Estado de México, quienes fueron vistos por última vez el 3 de febrero en Mazatlán.

En dicho caso, la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que la principal línea de investigación apunta a un conflicto relacionado con el arrendamiento de vehículos todo terreno tipo RZR (racers) en la zona de Cerritos.

Las autoridades han citado a comparecer al personal de la empresa arrendadora para aportar datos que permitan localizar a Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez, junto a Óscar García, quienes aún permanecen desaparecidos.

