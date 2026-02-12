Identidad de cuerpos hallados en Navolato bajo análisis de ADN; serían de jóvenes de Mazatlán

El hallazgo de cinco cuerpos en el municipio de Navolato el 11 de febrero ha abierto una nueva herida en la entidad. Familias de cinco hombres originarios de Mazatlán, privados de su libertad en la carretera Los Mochis-Ahome, esperan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar si sus seres queridos son las víctimas localizadas dentro de una camioneta en Navolato.

A pesar de que los indicios apuntan a que los restos pertenecen al grupo de jóvenes capturados por un comando armado, la autoridad mantiene el caso bajo reserva científica hasta obtener los perfiles genéticos; sin embargo, fuentes señalan que familiares ya habrían reconocido ocularmente a Luis Ramón Flores y su hijo Luis Armando.

Cuerpos hallados en camioneta en Navolato serían de los 5 hombres plagiados en Ahome



Es el infierno en el que se ha convertido Sinaloa



Y la autoridad está ausente, rebasada o cómplice

Emboscada en El Macapul: El origen del secuestro masivo

El caso que hoy mantiene en vilo al estado comenzó el pasado 7 de febrero de 2026, cuando un grupo de cinco hombres fue interceptado por sujetos armados mientras circulaban por la carretera Los Mochis-Ahome. El "levantón" masivo ocurrió a la altura de la comunidad de El Macapul.

Las víctimas, todas con residencia en Mazatlán, fueron identificadas a través de fichas de búsqueda como:



Luis Ramón Flores Cevallos (38 años) y su hijo Luis Armando Flores Vallejo (19 años).

(38 años) y su hijo (19 años). Los hermanos Juan Antonio Soto Espain (29 años) y José Ángel Soto Espain (17 años).

(29 años) y (17 años). Heriberto López Díaz (30 años).

Aunque el rapto ocurrió en el norte del estado, la denuncia formal fue presentada ante el Ministerio Público en el puerto de Mazatlán, de donde son originarios.

ADN, el recurso final tras el horror en "La Costera"

El terror sacudió el miércoles, cuando hallaron cinco cuerpos cubiertos con lonas dentro de una camioneta Mitsubishi L200 blanca en el kilómetro 14 de la autopista Benito Juárez, en Navolato. Fuentes internas de la Fiscalía sugieren que los restos podrían corresponder a los cinco desaparecidos de Mazatlán.

De hecho, se reportó que familiares realizaron una identificación ocular preliminar de Luis Ramón y su hijo Luis Armando en el Semefo.

No obstante, la Fiscalía insistió en que no habrá confirmación oficial hasta que concluyan los análisis de ADN. Para ello, ya se inició la toma de muestras de sangre a los deudos para realizar el cotejo biológico.

Inacción de autoridades a vista de todo el país...



Cinco personas, entre ellos un menor, fueron privados de la libertad en el municipio de #Ahome, #Sinaloa cuando viajaban por la carretera.



Pese al reporte, la Fiscalía señaló que solo investigan la desaparición de tres de las…

Sinaloa bajo fuego: De Concordia a Mazatlán

Esta masacre ocurre en un contexto de violencia desbordada. Apenas esta semana, se confirmó el hallazgo de 10 cuerpos en El Verde, Concordia, donde se ratificó que cinco pertenecían a los mineros de la empresa Vizsla Silver Corp, plagiados el 23 de enero.

A esto se suma la búsqueda de cuatro turistas de Ixtlahuaca, Estado de México, desaparecidos en Mazatlán desde el 3 de febrero tras rentar vehículos tipo RZR. El patrón de ataques contra trabajadores, turistas y familias locales evidencia la vulnerabilidad de quienes transitan por las vías de comunicación en la región.

