¡Otra vez! Interceptan y roban camioneta a funcionarias de Sinaloa; viajaban en la maxipista Mazatlán-Culiacán

La violencia y delincuencia en Sinaloa no da ningún tipo de tregua y no conoce límites, pues no importa si eres una alta funcionaria en un tema crucial del momento, igual puedes viajar en carretera y ser interceptada por comandos armados para despojarte de tu vehículo.

Eso fue lo que ocurrió sobre la maxipista de Culiacán-Mazatlán, donde viajaban Karina Márquez, Comisionada Estatal de Búsqueda, y Patricia Figueroa, Subsecretaria de Derechos Humanos del estado de Sinaloa, a quienes les dieron alcance sujetos armados para cometer un asalto y despojarlas de su camioneta tipo 4x4.

El incidente ocurrió el pasado martes en la maxipista, aproximadamente a 10 minutos de la caseta de Costa Rica, en el sur de Culiacán . Por este acto violento contra las dos funcionarias, la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa presentó una denuncia formal tras el robo de la camioneta.

¿Qué está pasando en #Sinaloa?



A la subsecretaria de Derechos Humanos y a la comisionada estatal de Búsqueda les robaron la camioneta tras ser interceptadas por cuatro sujetos armados en la maxipista Mazatlán-Culiacán.@Radiohen nos cuenta en #HechosAM pic.twitter.com/lUAZtJY8SQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 1, 2024

¿Cómo fue el robo de la camioneta en la maxipista de Culiacán?

De acuerdo con el testimonio de las funcionarias, fueron interceptadas por cuatro individuos armados que viajaban en un vehículo de lujo. Los asaltantes despojaron a las autoridades y a otros funcionarios que las acompañaban del vehículo en el que se trasladaban, sin que el altercado resultara en lesionados.

Este incidente subraya la creciente inseguridad en vías de conexión en Sinaloa y la vulnerabilidad que enfrentan funcionarios en el ejercicio de sus labores. Las autoridades estatales están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este robo; sin embargo, no es algo nuevo.

Tres semanas antes robaron camioneta a presidenta municipal de Mazatlán

El pasado 7 de octubre, Estrella Palacios Domínguez, alcaldesa electa de Mazatlán, Sinaloa, fue despojada de su camioneta con su equipo de trabajo, por sujetos armados que también circulaban por la Maxipista Mazatlán-Culiacán. Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de Quilá, en la entrada del municipio de Culiacán, justo cuando ella iba entrando a la capital, rumbo a una reunión de trabajo.

A punta de pistola le robaron la camioneta a la alcaldesa electa de Mazatlán, Estrella Palacios. La bajaron del vehículo y la dejaron en la carretera Mazatlán- Culiacán con sus colaboradores. Desde que estalló el conflicto en Culiacán se han robado 218 vehículos. pic.twitter.com/qpjjjeJHlb — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) October 7, 2024

Por si esto fuera poco, de manera simultánea, el alcalde de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrez, también sufrió el robo de una camioneta en la que viajaba. Según confirmó su equipo de trabajo, el hecho también ocurrió dentro del sindicatura de Quilá, donde otros civiles habían sido despojados de sus autos.