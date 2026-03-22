¡Cayó la Ley! Detienen a síndico de Chignautla por presunto estado de ebriedad al conducir

Lo que comenzó como una madrugada más en el centro de Teziutlán, Puebla terminó con la detención de una funcionaria pública. Rosario Márquez Paulino, síndico del municipio de Chignautla, fue asegurada por elementos de tránsito tras ser detectada conduciendo presuntamente bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió cerca de las 04:59 horas, sobre la calle Cuauhtémoc, a la altura de la clínica “La Paz”, de acuerdo con registros oficiales. En ese punto, la funcionaria fue interceptada mientras manejaba, siendo posteriormente trasladada ante el Juzgado Cívico y a los separos de la Comandancia Municipal.

¡ATENCIÓN! 🚨🚔DETIENEN a síndica municipal de Chignautla a bordo de su vehículo. ¿Cuál fue el motivo? 🔴https://t.co/N1lK0rMbCL — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) March 22, 2026

Síndico de Chignautla fue liberada tras pago de multa

Trascendió que, antes de su detención, la funcionaria habría acudido a un evento por el aniversario de un programa radiofónico local conocido como “El Baúl”. Horas después, su nombre aparecería en el Registro Nacional de Detenciones.

Con el paso de la mañana, versiones extraoficiales apuntan a que el presidente municipal de Chignautla, Juan Toral, se presentó en instalaciones de Seguridad Pública para corroborar lo sucedido. Tras ello, se habría enviado a un intermediario para cubrir la multa correspondiente.

Este procedimiento permitió que la síndico obtuviera su liberación horas más tarde, abandonando las instalaciones y siendo trasladada posteriormente a su municipio.

Hasta ahora, el caso se mantiene sin una postura oficial por parte del Ayuntamiento de Chignautla. No hay comunicado, explicación ni deslinde público sobre lo ocurrido.

¿Cuál es la sanción por conducir en estado de ebriedad en Puebla?

Según el Código Reglamentario Municipal (Coremun), las multas pueden ir de 2 hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a un pago aproximado de 217.14 a 10 mil 857 pesos.

Además de la sanción económica, el infractor también podría enfrentar un arresto de hasta 36 horas, dependiendo del nivel de alcohol que presente al momento de la detención.