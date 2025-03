Alerta Sísmica suena en concierto de Miguel Bosé: Auditorio Nacional fue evacuado (VIDEO)

La noche del 14 de marzo de 2025, el esperado concierto de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional se vio interrumpido debido al sismo de magnitud 5.5, cuyo epicentro se localizó 16 kilómetros al sureste de Tlaxiaco, Oaxaca. El momento en el que sonó la Alerta Sísmica fue captada en video por TV Azteca.

Momento en el que sonó la Alerta Sísmica en el Auditorio Nacional

El evento transcurría con normalidad cuando, en medio de la interpretación, la Alerta Sísmica comenzó a sonar, generando sorpresa entre el público. De inmediato, el espectáculo fue pausado y los asistentes siguieron las indicaciones del personal de seguridad del recinto.

Tras la revisión de protocolos y la confirmación de que no había riesgos, el concierto se reanudó minutos después.

La reacción de Miguel Bosé tras el sismo

Lejos de mostrarse preocupado, Miguel Bosé reaccionó con humor ante la inesperada interrupción. Una vez de vuelta en el escenario, el cantante español expresó:

“Jamás me había pasado semejante cosa. No sé a ustedes, pero mañana no se quejen de que esto no ha sido una súper chingona producción. ¡Qué momentos! Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos con ganas?”

El público respondió con entusiasmo y el espectáculo continuó sin inconvenientes.

Detalles del sismo del 14 de marzo en México

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo tuvo una magnitud de 5.5 y ocurrió a las 21:19 horas, con una profundidad de 10 km. Aunque el epicentro estuvo en Oaxaca, el movimiento telúrico fue perceptible en varias regiones del país, incluyendo la Ciudad de México, donde activó la Alerta Sísmica.

No se reportaron daños significativos ni heridos en el Auditorio Nacional ni en otras zonas cercanas ni en otros estados de la República Mexicana.