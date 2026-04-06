¡Marchan por el mar en Veracruz! Ciudadanos protestan contra indiferencia de Rocío Nahle tras derrame de petróleo en playas

Entre consignas, jarana y enojo, decenas de ciudadanos y activistas tomaron las calles de Veracruz para protestar por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, y por el evidente silencio de Rocío Nahle, gobernadora del estado.

Alrededor de las 4:30 de la tarde, los manifestantes se reunieron en el asta bandera del Bulevar Manuel Ávila Camacho y avanzar hasta la macroplaza de Veracruz.

"Un gobierno incapaz de dar la cara y reconocer el encubrimiento, una sociedad que tampoco va a contener su incompetencia y saldrá a las calles a alzar la voz por la vida y por el medio ambiente", explicó Vane, ambientalistas.

Recolectan más de 800 toneladas de petróleo en playas de Veracruz

Y es que las cifras son contundentes. Más de 889 toneladas de petróleo recolectado, afectaciones en más de 630 kilómetros costa y se han realizado trabajos de limpieza en al menos 48 playas de Veracruz, según datos oficiales.

Por otro lado, las organizaciones advierten que el impacto podría alcanzar hasta 933 kilómetros de litoral y decenas de personas contaminadas.

"Hay consecuencias que podemos ver a corto plazo, como animales muertos, enchapopotados, pérdidas económicas pero lo que no sabes es qué consecuencias traerán a largo plazo porque el petróleo es tóxico", comentó Ana Fernanda León, estudiante de Biología en Veracruz, para los micrófonos de Azteca Noticias.

¿Solo son unas "gotitas"? Ciudadanos desmienten a Rocío Nahle tras derrame de petróleo en Veracruz

Mientras el Gobierno de Rocío Nahle asegura que "todo está bien" y "bajo control" en las playas de Veracruz, las comunidades pesqueras, ambientalistas y familias enteras, salen a las calles a reclamar información tardías, versiones contradictorias y una respuesta, que muchos califican como, insuficiente.

Y es que más allá del petróleo, lo que también se derramó fue la confianza del pueblo veracruzano.

"Es una negligencia por completo y cabe en responsabilidad administrativa y penas por parte de no solamente de la Gobernadora del Estado de Veracruz por negar por completo la situación y desinformar a la población respecto al: "Son solo unas gotitas"", explicó Roberto Juárez, activista ambiental, en Veracruz.