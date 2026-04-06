¡No es una película de terror! Granizo intenso sacude el municipio de Lerdo en Durango; activan Plan DN-III-E

¡Una escena digna de película de terror! La tarde del pasado sábado 4 de abril tomó por sorpresa a la comunidad de Lerdo, Durango. Una tormenta atípica tempestad se convirtió en un terrible granizo que asustó a algunas familias del municipio.

El viento sopló con una furia impresionante, mientras el granizo golpeaba techos y ventanas, convirtiendo las calles en ríos de hielo y lodo en cuestión de minutos.

Una intensa tormenta con lluvia, granizo y fuertes vientos sorprendió a la Comarca Lagunera este fin de semana. 😱🌧️



El fenómeno afectó sectores de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo; este último fue el más impactado. En Torreón, colonias de la zona poniente quedaron sin luz y sin… pic.twitter.com/ejK1IAAucr — INFO7MTY (@info7mty) April 6, 2026

Los videos que muestran el poder del granizo en Durango

En redes sociales, los habitantes de Lerdo no tardaron en compartir imágenes que parecen sacadas de una película de terror. Los videos muestran cómo el granizo acumulado cubrió por completo los patios y calles principales, mientras las ráfagas de viento sacudían árboles y arbustos.

La visibilidad se redujo a cero, a pesar de eso, ciudadanos salieron a grabar los vientos impresionantes provocados por un frente frío.

Ejército Mexicano activa el Plan DN-III-E en Durango tras intenso granizo

Debido a la magnitud de los daños en las zonas más vulnerables de Lerdo, las autoridades federales activaron el Plan DN-III-E. Elementos del Ejército Mexicano ya recorren las colonias afectadas para ayudar en la remoción de escombros, limpieza de alcantarillas y apoyo a las familias cuyas viviendas sufrieron daños por el impacto del granizo y las filtraciones de agua.

La prioridad es evitar tragedias mayores ahora que el suelo está saturado.

Apagones y falta de agua en la Comarca Lagunera, Durango

En Torreón, sectores del poniente reportaron cortes totales de energía eléctrica y, en consecuencia, se quedaron sin servicio de agua potable al fallar las bombas de los pozos.

En Gómez Palacio, las ráfagas de viento también derribaron cables y ramas, dejando a varias colonias a oscuras durante gran parte de la noche del sábado y la madrugada del domingo.

¿Qué está provocando la lluvias en México?

De acuerdo con la CONAGUA, todo este caos tiene una causa: el frente frío número 43. Este sistema se combinó con una masa de aire polar y otros fenómenos atmosféricos, creando una "bomba" de humedad y viento frío sobre el norte del país. Esta interacción es la que provocó que la lluvia no fuera normal, sino que llegara acompañada de este granizo de gran tamaño y un descenso brusco en la temperatura.

🌧️❄️ ¡Clima inesperado en Durango!



Habitantes de Lerdo fueron sorprendidos por una intensa lluvia acompañada de fuertes vientos y caída de granizo este fin de semana.



De acuerdo con la CONAGUA, este fenómeno es provocado por el frente frío número 43, que actualmente se… pic.twitter.com/7MbEpSPlch — Baja News (@MxBajanews) April 5, 2026

¿Continuarán las lluvias en México?

Las autoridades advierten que el frente frío 43 sigue avanzando sobre el Golfo de México, pero su masa de aire frío seguirá generando lluvias intensas en la región. Existe un riesgo real de inundaciones repentinas y encharcamientos graves, ya que el drenaje está obstruido por el granizo y la basura arrastrada.

Se recomienda a la población mantenerse informada y evitar cruzar pasos a desnivel o zonas bajas que suelen inundarse con facilidad.