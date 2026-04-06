Hallan sin vida al secretario del Ayuntamiento de Ocampo en Michoacán; fue secuestrado días antes

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro Valencia, cuyo cuerpo fue localizado en un predio del municipio de Áporo, la noche del domingo 5 de abril.

El funcionario fue presuntamente secuestrado desde el 1 de abril cuando se dirigía al municipio de Irimbo, desde entonces, las autoridades mantenían una búsqueda activa.

¿Qué se sabe del secuestro y asesinato del secretario del Ayuntamiento de Ocampo?

Primeros reportes indican que el cuerpo del funcionario presentaba huellas de violencia, e incluso su rostro estaba cubierto con una bolsa de plástico negra.

Aunque las autoridades informaron del hallazgo de un hombre tirado en un terreno junto a una barranca cubierta de maleza en la comunidad La Silleta, no fue hasta este lunes que confirmaron que se trataba del funcionario.

El hombre fue reportado como secuestrado 5 días antes de su muerte, por lo que las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen.

Investigan a 3 personas por el secuestro del secretario del Ayuntamiento de Ocampo

Mediante un comunicado oficial, las autoridades informaron que ya se tiene en el radar a 3 personas, presuntamente relacionados con el secuestro del funcionario público.

Sin embargo, no se han dado a conocer más detalles de los probables responsables, ni de qué manera están involucrados con los lamentables hechos.

Michoacán: un estado golpeado por la violencia

A 5 meses de que arrancara la estrategia “Plan Michoacán por la Paz” para contener la violencia generada por grupos delictivos, el estado aún atraviesa problemas críticos.

Aunque las autoridades reportan una reducción del 35.8 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante enero, al pasar de 135 casos en enero de 2025 a 87 en enero de 2026, según la SSP, en diversas regiones persiste la ola de inseguridad y crímenes.

Una herencia de violencia vinculada a organizaciones delictivas, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que a pesar de las estrategias implementadas, estas estructuras han logrado mantenerse en diversas zonas, operando incluso desde los altos mandos.

