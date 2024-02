Sorprende temblor hoy en México con epicentro en Morelos; ¿por qué no sonó la alerta sísmica?

La tarde de este viernes 23 de febrero se registró un sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Cuernavaca, Morelos; autoridades descartaron daños a la población o edificios.

El gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco, confirmó que se activaron los protocolos de actuación en caso de sismo por parte de la Coordinación de Protección Civil. Además, indicó que en breve se desplegarán unidades para realizar recorridos en la zona del epicentro.

En redes sociales se difundieron videos del momento en que se registró el sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Cuernavaca, lo que provocó que las personas al interior de edificios públicos y viviendas salieran a las calles para resguardarse.

#IMPORTANTE | Por el momento sólo reportan el desprendimiento del aplanado del techo de una fachada ubicada en Paseo del Conquistador en #Cuernavaca, #Morelos, tras el #sismo de 4.0 https://t.co/zHfBLJhWKW pic.twitter.com/oTBrKmj94y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 23, 2024

¿Por qué no se activó la alerta sísmica con el temblor de hoy?

El sismo de magnitud 4.0 en Cuernavaca, Morelos, no activó la alerta sísmica debido a que esta funciona en cuanto los sensores registran una magnitud preliminar de al menos 5.5. Esta es la razón por la que tampoco “funcionan” cuando ocurre un microsismo en la capital del país.

Por este motivo, es importante precisar que no se trata de una “falla” o error en el envío de información al Sistema de Alertas Sísmicas de México (Sasmex).

¿Por qué tiembla tanto en México?

México, según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se caracteriza geológicamente por su gran actividad sísmica y volcánica.

“En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registran gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico”, añaden las autoridades.

Actualizan datos de sismo en Cuernavaca, Morelos

El Servicio Sismológico Nacional actualizó los datos sobre el sismo con epicentro en Cuernavaca, Morelos; precisó que el movimiento se registró a 3 kilómetros de profundidad al sureste del municipio.

“Hasta el momento no se reportan afectaciones y se están realizando recorridos, mencionar que los hospitales reportaron que no tienen daños, la gente ya regresó, no hay daños”, expresó por su parte el Coordinador Estatal de Protección Civil de Morelos, Víctor Manuel Mercado Salcedo.