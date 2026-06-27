México 1985 y Venezuela 2026: así se comparan dos de los terremotos más devastadores de la región

El terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ha reavivado el recuerdo de unos de los momentos más complicados para América Latina: el sismo que devastó a México en 1985.

Terremoto en México 1985

El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:17:59 de la mañana, comenzó el rompimiento de una gran falla de aproximadamente 200 kilómetros de longitud en los límites en donde la placa norteamericana subduce la de Cocos.

Esta fractura provocó un fuerte sismo de magnitud 8.1, con una duración de un poco más de dos minutos, según el Servicio Sismológico Nacional.

El epicentro se ubicó en las costas de Michoacán, a una profundidad de 15 kilómetros, y las ondas expansivas golpearon rápidamente y sin aviso al centro, sur y occidente del país, siendo la Ciudad de México la más afectada.

#Sismo85 #AztecaNoticias #FIA #Noticias #México ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias #MemoriasDeUnSismo | El 19 de septiembre de 1985, México tembló y el caos se apoderó de las calles. La falta de información sobre el epicentro dificultó las labores de rescate y la ayuda se enviaba a ciegas. Pero hoy, la tecnología lo cambia todo. Conocer el epicentro no es solo saber dónde empezó el sismo; es el primer paso para una respuesta organizada y efectiva. Es un mapa que guía a los rescatistas, un semáforo que detiene trenes y una alerta para que empresas de servicios suspendan el suministro de gas, luz y agua, evitando mayores desastres. Una nota de Óscar Morales. #19S

Al día siguiente, la noche del viernes 20 de septiembre, se registró un segundo sismo de magnitud 7.6 que terminó por derrumbar al menos 20 edificios más que ya estaban dañados por el primer movimiento.

Estos movimientos dejaron más de 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con graves daños cuantificados en 4 mil 100 millones de dólares. La cifra oficial fue de 6 mil muertos, aunque el Servicio Sismológico Nacional estimó hasta 40 mil.

Doblete sísmico en Venezuela 2026

La noche del pasado miércoles 24 de junio, Venezuela sufrió una de sus mayores sacudidas en más de un siglo, una que derribó edificios y ha dejado cerca de 920 fallecidos y 3 mil 360 heridos.

El primer movimiento fue de 7.2 segundos más tarde llegó uno de 7.5 a terminar de destruir lo que ya estaba mal. El evento, según l Servicio Geológico de Estados Unidos, fue un fenómeno raro llamado “doblete” que no contenía uno, sino dos grandes terremotos.

Los dobletes ocurren cuando dos sismos de magnitud similar suceden en rápida sucesión, potencialmente causando más daños que un solo sismo.

En este caso un terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el norte de Venezuela y luego lo siguió otro de magnitud 7.5, apenas 39 segundos después.

¿Cuáles son las diferencias entre los terremotos de Venezuela y México?

Una de las principales diferencias entre ambos terremotos radica en su origen y en su desarrollo. El sismo de México fue solo un terremoto de magnitud 8.1; un día después, una réplica de magnitud 7.6 agravó los daños en edificios ya debilitados.

En contraste, el terremoto de Venezuela de hace unos días correspondió a un fenómeno poco común llamado “doblete sísmico”, en el que dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurrieron apenas con 39 segundos de diferencia, lo que incrementó el nivel de destrucción al golpear dos veces de una forma casi consecutiva.