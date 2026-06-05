¿Lo sentiste? Sismo en Ometepec de magnitud preliminar 5.6; se percibe en CDMX

Se registra sismo de magnitud preliminar 5.6 en Ometepec, Guerrero. Se percibe en la CDMX. Usuarios en redes sociales informaron que el temblor se sintió en la parte norte de la capital.

🚨🏢 Tras el #sismo registrado la tarde de este viernes, personas desalojaron edificios y oficinas ubicados sobre Avenida Chapultepec como medida preventiva.



Elementos de emergencia y brigadistas realizan revisiones en la zona, mientras ciudadanos permanecen atentos a las… pic.twitter.com/xsiJjOBOIe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 5, 2026

El Metro CDMX informó que se activó los protocolos de actuación en toda la red donde ya se realizan las revisiones correspondientes debido a la percepción del sismo hoy en la capital.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc. 29 km al OESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:00 Lat 16.62 Lon -98.67 Prof 10 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 5, 2026

¿Qué hacer en caso dse sismo?

Al momento de escuchar la alerta sísmica busca un lugar seguro. Si te encuentras en un piso bajo y la salida es segura y rápida, evacúa el edificio de inmediato hacia un punto de reunión preestablecido, lejos de cables y estructuras que puedan caer.

Si no te es posible evacuar puedes aplicar el protocolo de repliegue: colócate junto a muros de carga, columnas, o bajo muebles resistentes, adoptando la posición fetal y cubriendo tu cabeza con los brazos. Aléjate de ventanas, espejos, libreros y objetos pesados que puedan proyectarse o caer.

Sobre todo no olvides conservar la calma y evitar saturar las líneas de comunicación, pues pueden ser requeridas para casos de emergencia o emergencia extrema.