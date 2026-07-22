El efecto de los dos minutos de total oscuridad: ¿Cómo reacciona el cerebro humano ante un eclipse solar?

Los fenómenos astronómicos siempre encantan a los amantes del cielo, y también a los no tan aficionados, y es que eventos como el eclipse solar 2026 próximo a ocurrir no suceden tanto como la ciencia lo quisiera, puesto que se ha dado a conocer que los dos minutos a oscuridad que se esperan al momento de que se oculte el sol, sí provoca efectos en el cerebro desde la psicología.

¿Cuándo es la fecha exacta del próximo eclipse solar 2026?

Antes que nada no olvides anotar la fehca en que ocurrirá el eclipse solar 2026 y será visible en distintos puntos de Europa. Un hecho que no ocurría desde hace más de 100 años.

Este evento astronómico emociona e impacta a más de uno por el hecho de que una ciudad puede quedar completamente a oscuras por algunos minutos.

¿Qué le sucede al cerebro durante un eclipse solar?

Desencadena el asombro profundo: El fenómeno provoca una experiencia inusual que conmueve y transforma a los seres humanos, generando expresiones de alegría, sorpresa, gritos y llanto ante la majestuosidad del cosmos.

Fomenta la conexión social y la cooperación: Estudios psicológicos (como los análisis de publicaciones en redes sociales durante eclipses pasados) demuestran que la experiencia incrementa las actitudes positivas, la gratitud, el afecto y el sentido de comunidad, haciendo que las personas utilicen más el pronombre "nosotros" en lugar de "yo".

Genera una sensación de pequeñez y unión: Ver los cuerpos celestes interactuar desarma emocionalmente al espectador, recordándole lo pequeños que somos frente al universo y, paradójicamente, cuánta necesidad tenemos los unos de los otros.

Produce un impacto temporal: Las investigaciones psicológicas señalan que este estado de asombro y sus efectos positivos inmediatos en la actitud de las personas suelen durar alrededor de 24 horas antes de regresar a la normalidad.

¿Qué es un eclipse solar?

Un eclipse es un fenómeno que trasciende lo astronómico y lo científico y esto mucho tiene que ver con que una gran cantidad de personas, aún afirman, por ejemplo, que los eclipses son peligrosos para las mujeres embarazadas. Durante algunos eclipses, incluso se ha difundido la idea de que todas las mujeres deberían quedarse en casa, por si acaso.

Los eclipses solares son experiencias transformadoras para quienes los presencian, tal como el del 8 de abril de 2024, con otro eclipse total que cruzó Norteamérica.