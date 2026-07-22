Descubren un misterioso objeto fuera del Sistema Solar: ¿es una luna o un planeta?

Un equipo internacional de astrónomos encontró evidencia de un objeto que podría cambiar la manera en que se clasifican algunos cuerpos celestes. Se trata de un posible exosatélite que orbita una enana marrón en el sistema estelar CD-35 2722, un descubrimiento que plantea una pregunta sin respuesta: ¿se considera una luna o un planeta?

El hallazgo fue realiazado con el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Astral (EO) y fue presentado en la revista cientifica Narute. Si se llegará a confirmar sería uno de los avances más relevantes de la búsqueda de satélites fuera del Sitema Solar.

¿De qué se trata esta nueva luna o planeta que encontraron?

De acuerdo con la imagen presentada, el sistema está formado por la estrella CD-35 2722, que posee aproximadamente la mitad de la masa del Sol. A su alrededor orbita una enana marrón, un objeto con unas 37 veces la masa de Júpiter, demasiado masivo para ser considerado un planeta, pero sin la masa suficiente para mantener la funsión nuclear que caracteriza a las estrellas.

A su vez, esta enana marrón parece estar acompañada por un objeto con una masa pequeña cercana a la de Júpiter. Es precisamente este cuerpo el que ha despertado el interés de la comunidad científica.

Según lo explicó el ESO, el nuevo objeto se comporta como una luna porque orbita a un cuerpo que, a su vez, gira alrededor de una estrella. Sin embargo, también tiene características propias de un planeta debido a su tamaño, mientras que el objeto que orbita, la enana marrón, no encaja completamente en la categoría de planeta ni estrella.

En el estudio publicado en Nature, los investigadores mencionan que las enanas marrones tienen un rango de maso intermedio entre los planetas y las estrellas.

¿Se trata de un exoplaneta?

Cuando un objeto orbita una enana marrón que, a su vez, acompaña a una estrella, recibe el nombre de exosatélite. Hasta ahora, aunque se han descubierto más de 6 mil exoplanetas, ninguna exoluna ha sido confirmada de manera definitiva.

Los investigadores indican que encontraron evidencia de un exosatélite alrededor de CD-35 2722 B mediante el análisis de velocidad radial, la misma técnica utilizada para descubir el primer exoplaneta alrededor de una estrella similar al Sol.

Aunque el nuevo objeto representa la evidencia más sólida hasta ahora de un sátelite alrededor de una enana marrón, los cientificos consideran que aún será necesario obtener más observaciones antes de confirmar si es una luna o un planeta.