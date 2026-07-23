El fenómeno que no se repetía en un siglo: la razón por la que el eclipse solar del 12 de agosto será único

En 1912 fue la última vez que la Península Ibérica presenció un eclipse solar total, pero después de un siglo, este fenómeno astronómico volverá a ser visible, convirtiéndose en una oportunidad histórica.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 tendrá una duración aproximada de dos minutos, durante los cuales la Luna cubrirá por completo el Sol, con una franja de visibilidad que alcanzará varias ciudades del mundo.

El eclipse solar del 12 de agosto será un evento único por esta razón

El eclipse será un fenómeno astronómico que no se volverá a repetir por la hora en que alcanzará su punto máximo, ya que ocurrirá al atardecer, justo cuando el Sol se encuentre muy cerca del horizonte.

Como ocurrirá al atardecer, la luz será más cálida, lo que lo hará aún más espectacular. Para disfrutar de una mejor vista, se recomienda buscar un lugar despejado con vista hacia el horizonte oeste y siempre utilizando protección ocular certificada para evitar daños permanentes en la vista.

También se podrá apreciar la corona solar y fenómenos breves como las perlas de Baily, el anillo de diamantes, además de un oscurecimiento que durará 2 minutos y 18 segundo s, según el lugar de observación.

Los mejores lugares para ver el Eclipse de Sol de agosto 2026

El fenómeno astronómico solo podrá ser observado en su totalidad en al menos 5 países, entre ellos: Groenlandia, Islandia, España, Rusia y Portugal. Mientras que otras regiones de Europa y Norteamérica podrán verlo de forma parcial.

Como en otra nota te contamos, estas son algunas de las ciudades que podrán disfrutar del espectáculo completo, por lo que solo tienen que buscar un buen lugar viendo hacia el horizonte:

España



Burgos y León: Aunque se verá el fenómeno, solo tendrán un minuto y 45 segundos de totalidad.

Oviedo y La Coruña: Al ubicarse en el norte, la totalidad rozará casi los 2 minutos.

Segovia y Zaragoza

Mallorca: Permite presenciar el eclipse justo en el momento en que el Sol se oculta en el mar.

Islandia



Reikiavik: Alcanzará alrededor de 1 minuto de oscuridad total.

Península de Snæfellsnes: Ubicada en el oeste y serán más de 2 minutos de totalidad.

Groenlandia



Costa Este (Scoresby Sund): Principalmente accesible mediante cruceros de expedición, con una duración de oscuridad que superará los 2 minutos.

Portugal



Parque Natural de Montesinho, en el extremo noroeste

Lamentablemente, México no podrá observar este fenómeno ni de forma parcial al encontrarse muy lejos de la franja de visibilidad. El país tendrá que esperar hasta 2052 para vivir otro eclipse de Sol total.