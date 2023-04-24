Terremoto de 7.3 sacude las Islas de Kermadec, al norte de Nueva Zelanda

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el lunes 24 de abril se registró un sismo de magnitud preliminar de 7.3 en las Islas de Kermadec, ubicadas a 570 kilometros de la isla norte de Nueva Zelanda.

Detalló que el terremoto se produjo a 49 kilómetros de profundidad. Hasta el momento no hay información de víctimas o daños de consideración. La Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nueva Zelanda está evaluando la posibilidad de la alerta de tsunami.

Notable quake, preliminary info: M 7.3 - Kermadec Islands, New Zealand https://t.co/qFYpjntFPZ — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) April 24, 2023

El Sistema de Alerta de Tsunamis público en su página de internet que no hay amenaza de tsunami tras el terremoto registrado en las Islas de Kermadec.

Autoridades de Nueva Zelanda recomendaron a habitantes que en caso de registrarse una réplica del terremoto, suban a las partes más altas de la zona.

Este sismo ocurrió a las 12:42 horas de la tarde, en horario local, y llamó la atención por registrarse en la misma zona del terremoto de marzo de 2021, el cual fue de magnitud 8.1 y que en su momento provocó la evacuación de en el Norte de Nueva Zelanda.

Por otro lado, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico aseguró que el terremoto no representaba ninguna amenaza para Hawái y el Pacífico en general.

¿Dónde están las Islas de Kermadec?

Las Islas Kermadec se localizan al noreste de Nueva Zelanda, concretamente a unos mil kilómetros al noroeste de la capital Auckland, por lo que se encuentra a una zona bastante alejada de la población, pero que pertenece al territorio neozelandés desde 1887.

Estas son cuatro islas que conforman un arco insular ubicado en el océano pacífico: Raoul, Macauley, Nugent y Dayrell, cuatro territorios inhabitados, salvo por la presencia de una base ubicada en una estación meteorológica, de radio y albergue, donde radican algunos oficiales y voluntarios.

Las Islas Kermadec se ubican a unos mil kilómetros al noroeste de Auckland, en Nueva Zelanda

Tras terremoto, autoridades de Nueva Zelanda catalogan un tsunami como "poco probable"

"No hay amenaza de tsunami para Nueva Zelanda después del terremoto de M7.1 (ajustado) en las Islas Kermadec. Según la información actual, la evaluación inicial es que es poco probable que el terremoto haya causado un tsunami que represente una amenaza para Nueva Zelanda", aseguró en un breve comunicado la Agencia Nacional de Gestión de Emergencia del país oceánico.

De igual forma, cabe mencionar que las islas neozelandesas son un lugar de terremotos frecuentes, por lo que el reciente movimiento telúrico no representa una situación atípica para las autoridades; sin embargo, es importante monitorear por la probable formación de tusnamis o mareas altas.

