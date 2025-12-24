¡Terremoto sacude Taiwán! VIDEO: así se vivió el potente sismo de 6.1

Un terremoto de magnitud 6.1 sorprendió a Taiwán durante la mañana de hoy, miércoles 24 de diciembre, al sacudir con fuerza el condado costero de Taitung, al sureste de la isla. El potente sismo fue lo suficientemente intenso como para mover edificios en la capital, Taipéi, generando una alarma entre la población, además de una rápida reacción en redes sociales, donde videos e imágenes del temblor comenzaron a viralizarse.

A few minutes ago: CCTV footage captures the moment a 5.7-magnitude earthquake struck Taitung City, Taiwan, showing the impact of the tremor. pic.twitter.com/GQE1ajZPDk — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 24, 2025

De acuerdo con la Administración Meteorológica Central de Taiwán , el sismo tuvo una profundidad de 11.9 kilómetros, lo que explica por qué fue ampliamente percibido en distintas regiones del país. A pesar de la intensidad, no se reportaron daños materiales de consideración, ni víctimas en los primeros informes oficiales.

¿Dónde se registró el epicentro del sismo en Taiwán?

El epicentro se localizó en el condado de Taitung, una zona sísmicamente activa ubicada en la costa sureste de la isla. Cabe recordar que Taiwán se encuentra cerca de la convergencia de dos placas tectónicas, lo que lo convierte en un territorio con alta frecuencia de terremotos , algunos de ellos devastadores.

Taiwan: M6.0 earthquake hit Dec 24, 2025 at 09:47 UTC (17:47 local), depth ~12 km, per USGS. Epicenter near SE Taiwan (82 km ESE of Yujing). #地震 #sismo #deprem



Tremors felt across parts of the island.

📹mynameisushio, willripleyCNN pic.twitter.com/6xeBXBA7zo — GeoTechWar (@geotechwar) December 24, 2025

¿Hubo daños o personas lesionadas tras el terremoto en Taiwán?

La Agencia Nacional de Bomberos informó que no existen reportes inmediatos de daños ni personas heridas en todo el país.

Las autoridades activaron los protocolos de monitoreo, además de evaluación estructural, especialmente en edificios altos y zonas urbanas densamente pobladas.

Magnitude 6.1 earthquake rocks southeastern Taiwan



A magnitude 6.1 earthquake struck Taitung County at 5:47 p.m. Wednesday, shaking items off shelves at a supermarket in the southeastern county. pic.twitter.com/To0TS8D6Ga — Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) December 24, 2025

¿El sismo afectó a la industria tecnológica de Taiwán?

La empresa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), el mayor fabricante de chips del mundo , confirmó que el terremoto no alcanzó el nivel necesario para evacuar sus plantas, por lo que las operaciones continuaron con normalidad. Esta información es clave, ya que cualquier interrupción en TSMC podría impactar la cadena global de semiconductores.

Videos e imágenes captan el impacto del sismo en Tawán

En redes sociales circulan impactantes videos de cámaras de seguridad y grabaciones ciudadanas que muestran lámparas balanceándose, edificios vibrando y personas evacuando con calma. Las imágenes recuerdan la vulnerabilidad sísmica de la región y la importancia de la prevención.

An earthquake with a magnitude of 6.1 struck Taiwan's southeastern coastal county of Taitung but there were no immediate reports of damage. pic.twitter.com/OWY1HVTS55 — Channel 4 News (@Channel4News) December 24, 2025

Taiwán ha sufrido terremotos mortales en el pasado, como el de 1999 (magnitud 7.3) que dejó más de 2 mil fallecidos, y el de 2016, con más de 100 víctimas.