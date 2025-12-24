Logo Inklusion Sitio accesible
¡Terremoto sacude Taiwán! VIDEO: así se vivió el potente sismo de 6.1

Cámaras de vigilancia en un supermercado captaron el momento en que un fuerte sismo golpeó el condado costero de Taitung, en el sureste de Taiwán.

Gente dentro de una tienda en Taipéi mientras se registra un sismo de 6.1 en Taiwán
Terremoto sacude Taiwán: sismo de magnitud 6.1 estremece edificios y queda captado en impactantes videos|Reuters
Mundo

Escrito por:  Arturo Engels

Un terremoto de magnitud 6.1 sorprendió a Taiwán durante la mañana de hoy, miércoles 24 de diciembre, al sacudir con fuerza el condado costero de Taitung, al sureste de la isla. El potente sismo fue lo suficientemente intenso como para mover edificios en la capital, Taipéi, generando una alarma entre la población, además de una rápida reacción en redes sociales, donde videos e imágenes del temblor comenzaron a viralizarse.

De acuerdo con la Administración Meteorológica Central de Taiwán , el sismo tuvo una profundidad de 11.9 kilómetros, lo que explica por qué fue ampliamente percibido en distintas regiones del país. A pesar de la intensidad, no se reportaron daños materiales de consideración, ni víctimas en los primeros informes oficiales.

¿Dónde se registró el epicentro del sismo en Taiwán?

El epicentro se localizó en el condado de Taitung, una zona sísmicamente activa ubicada en la costa sureste de la isla. Cabe recordar que Taiwán se encuentra cerca de la convergencia de dos placas tectónicas, lo que lo convierte en un territorio con alta frecuencia de terremotos , algunos de ellos devastadores.

¿Hubo daños o personas lesionadas tras el terremoto en Taiwán?

La Agencia Nacional de Bomberos informó que no existen reportes inmediatos de daños ni personas heridas en todo el país.

Las autoridades activaron los protocolos de monitoreo, además de evaluación estructural, especialmente en edificios altos y zonas urbanas densamente pobladas.

¿El sismo afectó a la industria tecnológica de Taiwán?

La empresa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), el mayor fabricante de chips del mundo , confirmó que el terremoto no alcanzó el nivel necesario para evacuar sus plantas, por lo que las operaciones continuaron con normalidad. Esta información es clave, ya que cualquier interrupción en TSMC podría impactar la cadena global de semiconductores.

Videos e imágenes captan el impacto del sismo en Tawán

En redes sociales circulan impactantes videos de cámaras de seguridad y grabaciones ciudadanas que muestran lámparas balanceándose, edificios vibrando y personas evacuando con calma. Las imágenes recuerdan la vulnerabilidad sísmica de la región y la importancia de la prevención.

Taiwán ha sufrido terremotos mortales en el pasado, como el de 1999 (magnitud 7.3) que dejó más de 2 mil fallecidos, y el de 2016, con más de 100 víctimas.

Terremoto en Taiwán, el más potente en 25 años

