La CDMX despierta con temblores: Sismos en la alcaldía Álvaro Obregón HOY, 29 de noviembre 2025

La capa superior y rígida de la Tierra, conocida como litósfera, está dividida en grandes piezas que encajan como un rompecabezas: las Placas Tectónicas

Estas placas se desplazan lentamente sobre una capa subyacente más blanda y viscosa (la Astenósfera). El motor de este movimiento son los movimientos de convección que ocurren en el manto terrestre, donde el material caliente asciende y el frío desciende.

El fenómeno sísmico ocurre principalmente en los límites donde estas placas colisionan o rozan. La fricción entre dos placas adyacentes hace que se atasquen, provocando una acumulación gradual de una inmensa cantidad de energía y tensión en los materiales.

Finalmente, cuando esta tensión excede la resistencia de la roca, se produce una ruptura violenta. Esta fractura libera de forma súbita toda la energía acumulada, la cual se irradia en todas direcciones a través de la Tierra en forma de ondas sísmicas, generando así un temblor.