La CDMX despierta con temblores: Sismos en la alcaldía Álvaro Obregón HOY, 29 de noviembre 2025
En la madrugada del 29 de noviembre, la alcaldía Álvaro Obregón fue epicentro de dos sismos consecutivos, el primero de 2.2 magnitudes y el segundo de 1.9.
Se registraron dos sismos consecutivos en la madrugada en la CDMX. Fuerza Informativa Azteca trae para ti actualizaciones sobre temblores en México hoy 29 de noviembre 2025.
¿Qué es un sismo?
Un sismo es la fractura súbita de las rocas en el interior de la Tierra.
Este rompimiento genera una liberación repentina de energía que se propaga mediante ondas sísmicas, provocando el movimiento y la vibración del terreno.
¿Cuál es el origen de los sismo?
La capa superior y rígida de la Tierra, conocida como litósfera, está dividida en grandes piezas que encajan como un rompecabezas: las Placas Tectónicas
Estas placas se desplazan lentamente sobre una capa subyacente más blanda y viscosa (la Astenósfera). El motor de este movimiento son los movimientos de convección que ocurren en el manto terrestre, donde el material caliente asciende y el frío desciende.
El fenómeno sísmico ocurre principalmente en los límites donde estas placas colisionan o rozan. La fricción entre dos placas adyacentes hace que se atasquen, provocando una acumulación gradual de una inmensa cantidad de energía y tensión en los materiales.
Finalmente, cuando esta tensión excede la resistencia de la roca, se produce una ruptura violenta. Esta fractura libera de forma súbita toda la energía acumulada, la cual se irradia en todas direcciones a través de la Tierra en forma de ondas sísmicas, generando así un temblor.
¿Se pueden predecir los sismos?
A día de hoy, no existe ningún método capaz de pronosticar la ocurrencia de terremotos. Incluso naciones líderes en tecnología, como Japón y Estados Unidos, no han logrado desarrollar una técnica de predicción sísmica confiable. Dado que nuestro país se encuentra en una zona de alta actividad telúrica, la única certeza que poseemos es la constante sismicidad y la necesidad imperante de estar siempre preparados. Ante cualquier movimiento telúrico, la prevención constituye nuestra herramienta más eficaz y vital.
Sismo en Comalapa, Chiapas
Se registró un sismo al oeste de Frontera Comalapa, Chiapas, hoy 29 de noviembre. Su magnitud fue de 4.0.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 38 km al OESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS 29/11/25 09:21:20 Lat 15.61 Lon -92.49 Pf 173 km pic.twitter.com/0dpq1ZYbWk— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 29, 2025
Sismos en la CDMX hoy 29 noviembre
El primero tuvo lugar a las 01:05:42 horas, con una magnitud de 2.2, y se localizó en la alcaldía Álvaro Obregón, con coordenadas Latitud 19.36 y Longitud -99.24, y una profundidad superficial de un kilómetro. Apenas 14 minutos después, a las 01:19:44 horas, se produjo un segundo microsismo en la misma demarcación. Este segundo evento fue ligeramente menor, con una magnitud de 1.9, pero con una profundidad igualmente escasa.
SISMO Magnitud 1.9 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 29/11/25 01:19:44 Lat 19.35 Lon -99.24 Pf 1 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 29, 2025
Razones por las que no sonó la alarma en la CDMX con el sismo de HOY 29 de noviembre
A pesar de que el sismo tuvo una magnitud de 4.0, no se activó la alarma en la Ciudad de México ni en otras entidades. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicana establece criterios específicos para la activación, los cuales dependen de dos factores esenciales: la intensidad real del sismo y la distancia a la cual se encuentra la zona que debe ser alertada. Si el movimiento se localiza muy lejos de las ciudades cubiertas o si su intensidad no excede los umbrales definidos, la alerta en dispositivos móviles y altavoces permanece inactiva.
SISMO Magnitud 2.2 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 29/11/25 01:05:42 Lat 19.36 Lon -99.24 Pf 1 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 29, 2025