Sismos hoy en México: Últimos temblores reportados este martes 16 de junio
¿Sentiste algún temblor este martes 16 de junio? Sigue el reporte completo de sismos en México con epicentro, alerta sísmica y magnitudes de dicho fenómeno natural.
Sigue el minuto a minuto de los sismos acontecidos en México este martes 16 de junio con mangnitud, epicentro, activación de la alerta sísmica y la información brindada por autoridades como el Sismológico Nacional.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de toda actividad sísmica.
En dónde sí suena la alerta sísmica
Hay precisamente algunas ciudades de la república donde suena oficialmente la alerta sísmica, esas son: Ciudad de México, Cuernavaca, Acapulco, Chilpancingo, Puebla, Morelia, Oaxaca, Toluca y Colima.
Sismos en México: Últimos temblores reportados hoy martes 16 de junio
Sismo de magnitud 4.3 se registra al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.3 durante las primeras horas de este martes 16 de junio de 2026 en la región de la costa de Chiapas.
El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, a 116 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo
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