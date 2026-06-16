Sismos hoy en México: Últimos temblores reportados este martes 16 de junio

Sigue el minuto a minuto de los sismos acontecidos en México este martes 16 de junio con mangnitud, epicentro, activación de la alerta sísmica y la información brindada por autoridades como el Sismológico Nacional.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de toda actividad sísmica.

En dónde sí suena la alerta sísmica

Hay precisamente algunas ciudades de la república donde suena oficialmente la alerta sísmica, esas son: Ciudad de México, Cuernavaca, Acapulco, Chilpancingo, Puebla, Morelia, Oaxaca, Toluca y Colima.