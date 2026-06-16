Oración de hoy para encontrar trabajo: La plegaria para pedirle a San Juan Francisco Regis por empleo y vocación este 16 de junio

Este 16 de junio de 2026, la Iglesia Católica conmemora a San Juan Francisco Regis, un santo patrono al que los fieles dirigen sus peticiones cotidianas para descubrir su verdadera vocación y conseguir un trabajo digno. A través de la oración de hoy, los devotos renuevan su esperanza y fortalecen su espíritu frente a las constantes adversidades y presiones del mercado laboral moderno.

Oración para hoy 16 de junio

Jesús: Señor y Dios; mi ejemplo, modelo y juntamente premio de los humildes: Yo te suplico rendidamente que, así como a tu siervo San Juan Francisco Regis le diste una humildad tan profunda y abatida, así a mí me la concedas para que, aborreciendo de corazón el infernal vicio de la soberbia, solo tenga, por honra y por grandeza, hacer lo que fuere de tu agrado, y merecer por esto ser coronado en el reino de tu gloria.

Amén.

Santoral hoy 16 de junio

San Juan Francisco Regis nació el 31 de enero de 1597 en Fontcouverte, Francia. Destacó como un sacerdote jesuita francés de gran corazón y voluntad inquebrantable. Dedicó su vida entera a servir a las comunidades más vulnerables y a guiar a las personas desorientadas hacia un camino de provecho. Los feligreses lo recuerdan especialmente por su incansable labor social y su capacidad única para ayudar a los sectores marginados a encontrar un oficio honesto con el cual sostener a sus familias.

Por esta razón, la tradición católica lo señala como un intercesor poderoso cuando necesitas encontrar trabajo. Quienes buscan empleo le piden asistencia espiritual constante para abrir puertas profesionales, superar las entrevistas y reconocer las oportunidades correctas en el momento preciso.

La Iglesia Católica también recuerda este 16 de junio a Santa Julita y Santo Quirico, madre e hijo, quienes sufrieron la persecución anticristiana de Diocleciano en el año 305. Ambos fueron arrestados en la comunidad de Tarso, actual Turquía. Ella no quiso abjurar y la obligaron a ver morir a su hijo, quien se había proclamado cristiano, a pesar de ser apenas un niño.

