Six Flags México: 25 años de emoción y magia

Desde su inauguración, Six Flags México se ha consolidado como un referente en entretenimiento temático en el país, ofreciendo experiencias inolvidables a millones de visitantes. Este aniversario es una prueba del compromiso del parque con México y su gente. En entrevista con el Vicepresidente de Mercadotecnia de Six Flags Entertainment Corporation, Trent Turner, nos dijo: “Este aniversario es posible porque Six Flags cree en México, cree en su gente. Nuestro objetivo es ofrecerles a las familias mexicanas una experiencia única de la mejor manera”.

Spring Celebration: Un Evento que hará Historia

Para conmemorar sus 25 años, Six Flags México presenta Spring Celebration, un festejo especial del 14 de marzo al 5 de mayo, donde los visitantes podrán disfrutar:



Un desfile inspirado en la historia de Six Flags y la Ciudad de México , con coreografías, música y bailes diseñados exclusivamente para el evento.



Más de 13 shows en vivo en cada una de sus áreas temáticas, transportando a los visitantes a diferentes épocas y culturas.

Un show nocturno inédito con 300 drones , que iluminará el cielo con tecnología de punta, acompañado de pirotecnia, rayos láser y música en una experiencia sensorial sin precedentes.



Invitados especiales que se sumarán a la celebración para hacer de cada jornada una experiencia inolvidable.

Un Parque en Constante Evolución

A lo largo de estos 25 años, Six Flags México ha crecido y evolucionado, ampliando su oferta gastronómica, mejorando sus atracciones y embelleciendo sus instalaciones. Hoy en día, es uno de los parques operados más grandes a nivel mundial, y su éxito se debe en gran parte a su equipo: “Nuestros empleados y empleadas son personas apasionadas por la empresa y por ofrecer el mejor servicio al cliente”, destaca el Vicepresidente de Mercadotecnia, Trent Turner.

El futuro también promete grandes sorpresas: en 2026, Six Flags México inaugurará una nueva montaña rusa diseñada especialmente para niños, reafirmando su compromiso de innovar y ofrecer nuevas experiencias para todas las edades.

¡Gracias por ser parte de esta historia!

Six Flags México celebra este aniversario con orgullo y gratitud hacia sus visitantes. ¡Que sigan los años de emoción, magia y diversión sin límites!