Muertes por sobredosis en Estados Unidos superan las 109 mil en un año

Más de 109 mil estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en los 12 meses finalizados en enero de 2023, lo que supone un ligero aumento respecto del año anterior, según datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicados el miércoles.

La cifra supone un aumento del 0,7% respecto a las 107 mil 764 sobredosis en el periodo de 12 meses que finalizó en enero de 2022, según datos estadounidenses.

El aumento se da a pesar del impulso dado por el Gobierno del presidente Joe Biden a la adopción de medidas para hacer frente a la drogadicción y las sobredosis.

En mayo, el Gobierno de Biden impuso sanciones a 17 personas y entidades con sede en China y México a las que acusó de facilitar la producción de pastillas falsificadas con fentanilo. El fentanilo ilícito ha desempeñado un papel fundamental en la crisis de los opiáceos y las sobredosis en Estados Unidos.

Más de 109 mil estadounidenses murieron por sobredosis de #drogas en 2022, lo que supone un ligero aumento respecto del año anterior, según datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de #EU publicados el miércoles. pic.twitter.com/Sng7q6sg4r — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

El número de muertes por sobredosis en Estados Unidossuperó por primera vez la barrera de los 100 mil en 2021, a medida que la pandemia de COVID perturbaba la atención médica y aumentaba los problemas de salud mental.

El efecto se vio exacerbado por la amplia disponibilidad de drogas letales como el fentanilo, 50 veces más potente que la heroína y cada vez más mezclado con otras drogas ilegales.

Durante la pandemia, la enfermedades mentales, la depresión y la ansiedad aumentaron drásticamente, y la gente empezó a consumir cada vez más sustancias, afirmó Tom Britton, director general de American Addiction Centers.

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos habían aumentado un 13.7% entre enero de 2021 y enero de 2022, y un 31.4% en los 12 meses anteriores, en el punto álgido de la pandemia.

Pero el aumento de las muertes por sobredosis comenzó antes de que la pandemia se afianzara debido al abuso de analgésicos opioides recetados y drogas ilegales como la heroína.

Medidas contra la sobredosis

Además de las diferentes medidas que ha implementado el gobierno, Nueva York se convirtió recientemente en la primera ciudad en tener una máquina expendedora de salud pública. Kits de naloxona, tiras reactivas a fentanilo y estuches de higiene femenina son parte de los productos que ofrece.

El kit de Narcan contiene dos aerosoles nasales con un medicamento a base de naloxona que se usa para revertir las sobredosis de opioides. El objetivo es hacer frente a la crisis de opiaceos de la ciudad.

Los suministros son gratuitos y se reponen diariamente. Todo lo que cualquier persona debe hacer es ingresar su código postal de la ciudad de Nueva York y seleccionar el artículo que desea. La máquina expendedora, que tiene un costo de $11,000, es la primera de cuatro máquinas que se instalarán en los barrios que muestran las tasas más altas de sobredosis de drogas.