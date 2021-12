El socavón de Puebla y otros que sorprendieron a México en 2021

No sólo es el socavón de Puebla; en el 2021 se formaron varios en México, causando alarma entre los vecinos que vieron cómo, de la nada, la tierra se empezaba a abrir frente a ellos y, en algunos casos, se tragaba lo que había a su paso.

En 2021 sorprendió en particular el socavón de Puebla, pero en la recta final de este año, vamos a recordar otros que también causaron alerta entre la población de diversos estados como Sonora, Veracruz y Estado de México.

Socavón de Cajeme, Sonora

El 10 de agosto de 2021, un enorme socavón, que pudo haberse originado por las intensas lluvias registradas en el municipio de Cajeme, “se tragó” en forma literal, un vehículo qué transitaba por la colonia Libertad.

Gorgonio Barraza Díaz, dueño de la camioneta Durango 2005, informó que se dirigía hacia la casa de un amigo en la colonia Libertad y pasó 10 minutos antes por la calle 300 y Moctezuma sin que hubiera anomalías.

“Yo iba pasando por ahí, calmadito, despacito, porque la lluvia no dejaba andar recio, y al momento de entrar ahí sentí que... ahí está, mire, así sentí que se cayó el carro: en seco, así pa’ abajo... no sé nada, no me dicen nada...”, declaró Barraza Díaz.

El automovilista resultó ileso tras caer al fondo de un socavón que se formó justo cuando él circulaba por calles de Cajeme y no era cualquier bache, el desperfecto cubría casi por completo el ancho de la vialidad.

Las autoridades informaron que la formación del socavón se debió a la erosión pluvial.

Socavón en Veracruz, Veracruz

Quien no corrió con la misma suerte que el afectado en Cajeme, fue José Raúl, un hombre atendido por paramédicos en el puerto de Veracruz, manejaba una revolvedora de cemento cuando el suelo se fracturó para formar un enorme socavón, esto, el 27 de agosto de 2021.

La sorpresa para los vecinos fue mayor, pues la calle estaba recién pavimentada, pero ellos mismos denunciaron que no era la primera vez que algo así aparecía bajo sus pies.

José Raúl, declaró en el momento de la sorpresa: “me tragó el hoyo, hay un socavón y me fui con el camión encima...

El camión-revolvedora llevaba material para una obra municipal que se realizaba a unas cuadras de donde ocurrió el accidente, cuando el concreto se abrió y la mitad del vehículo cayó dentro del hoyo de aproximadamente metro y medio de profundidad y más de cuatro metros de ancho en la calle Hernández Hernández, entre Uribe y Azueta.

Además de las lesiones que sufrió el conductor del camión revolvedora que cayó en el socavón, también se registraron daños a un vehículo particular que se encontraba estacionado cerca del lugar.

Socavón de Ecatepec, Estado de México

El 9 de septiembre de 2021, una pipa con agua potable abrió un socavón en Ecatepec, Estado de México, donde la cabina del vehículo quedo sumergida en plena banqueta de la colonia Ciudad Azteca.

En medio del susto, el chofer logró salir para ponerse a salvo, pero no sin dejar de sentirse sorprendido luego de haber sido tragado por la tierra.

El conductor, la pipa resultó ileso y de acuerdo con reportes policiacos, declaro que cuando circulaba por la zona no se percató del socavón, por lo que supone que se abrió cuando el vehículo circuló por el tramo.

Socavón de Guadalupe, Nuevo León

El 1 de junio de 2021, un socavón gigante en Guadalupe, Nuevo León surgió en la colonia Xochimilco y dentro de ese gran agujero cayó un autobús de la ruta urbana 160, afortunadamente sin personas lesionadas.

Vecinos de la zona indicaron que, aunque no habían tenido corte de algún servicio como agua o energía eléctrica debido al hundimiento, pedían a las autoridades atención para reparar el socavón de manera rápida, pues no era el primer vehículo que caía.

El autobús que cayó en el socavón de aproximadamente 100 metros cuadrados fue liberado 10 horas después, no hubo víctimas ya que el camión no llevaba pasajeros al momento del accidente, el chofer resultó ileso.

Socavón de Puebla

En este 2021, Puebla fue el epicentro de un socavón sin precedentes. El 29 de mayo, los campos de cultivo se convirtieron en un sitio turístico.

En Santa María Zacatepec no daban crédito al megasocavón que apareció el 29 de mayo, En cuestión de segundos la tierra se derrumbó dando forma a lo que después se conoció mundialmente como el socavón de Puebla .

Un socavón que con el tiempo creció hasta medir, al corte del 26 de noviembre, un diámetro de 126 metros en su eje mayor y a 123 metros en el menor y de acuerdo con las evaluaciones más recientes tiene al menos 50 metros de profundidad.

Es el municipio de Juan C. Bonilla que cuenta historias extremas; por un lado, la familia Sánchez Xalamihua, que perdió su hogar y por otro, el exitoso rescate de los perros “spike” y “spy”, así como la pérdida de cultivos en pocos días.

Se convirtió en un lugar turístico.

CON INFORMACIÓN DE IVÁN SANTILLÁN, FUERZA INFORMATIVA AZTECA (FIA).