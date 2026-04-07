Bomba de tiempo en la colonia Asturias: Socavón expone cables de alta tensión y ductos de gas

Desde hace tres semanas, un enorme socavón en la calle Oriente 67, en la colonia Ampliación Asturias de la Ciudad de México (CDMX), mantiene en vilo a los residentes, quienes denuncian una "bomba de tiempo" bajo sus pies. La oquedad, que alcanza los cuatro metros de profundidad, dejó al descubierto infraestructura crítica: cables de alta tensión y ductos de gas natural.

Ante la falta de respuesta de las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc tras múltiples reportes, los vecinos tomaron medidas drásticas. Este lunes, bloquearon la circulación en el Eje 3 Sur Chabacano durante tres horas, una acción que finalmente atrajo la atención de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas gaseras.

¿Qué pasó en la colonia Asturias? Socavón enciende alarmas por riesgo de explosión

El peligro no es solo estructural. Según el testimonio de los afectados, el hundimiento expuso cables que alimentan directamente a la subestación de Vértiz. La proximidad de estas líneas eléctricas con la red de gas natural eleva el temor de una tragedia mayor en una zona densamente poblada.

"Pasan cables de alta tensión y el gas natural también. Estamos expuestos cualquiera a que pase algo más grave", alertó Lourdes, vecina afectada por el hundimiento.

Ximena Lemus, residente de la calle Oriente 67, detalló que el estruendo de los camiones de carga al caer en los baches aledaños durante la madrugada agrava el daño en las paredes del socavón. "Se va a venir para abajo y va a afectar la red de gas y los cables", coincidió Mauricio Luna, otro de los vecinos que encabezó la protesta.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Alerta por socavón en Ampliación Asturias. Vecinos denuncian riesgo por cables de alta tensión y gas expuestos.



Tras semanas sin respuesta, bloquearon Eje 3 Chabacano para exigir solución urgente.@oscar_mendoza31 nos cuenta en #PrimeraLínea pic.twitter.com/q3tWq3il75 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

"Hasta que no pase algo, no vienen": Vecinos explican preocupación y abandono

La principal indignación de la comunidad radica en la negligencia administrativa. A pesar de que el pavimento cedió hace 21 días, las cuadrillas de reparación brillaron por su ausencia hasta que el caos vial en Chabacano forzó su intervención. Los vecinos temen especialmente por la seguridad de los niños, debido a la cercanía de un plantel educativo.



Peligro escolar: Aunque los alumnos están en periodo vacacional, el socavón se ubica en una ruta de paso obligado hacia una escuela primaria cercana.

Aunque los alumnos están en periodo vacacional, el socavón se ubica en una ruta de paso obligado hacia una escuela primaria cercana. Riesgo de tránsito: La profundidad de la oquedad representa una trampa mortal para motociclistas, ciclistas y peatones.

La profundidad de la oquedad representa una trampa mortal para motociclistas, ciclistas y peatones. Falta de respuesta: "Ya tiene tres semanas reportándolo y hacen caso omiso", denunció Lourdes.

Tras el bloqueo de tres horas, personal de Protección Civil, la CFE y la empresa de Gas Natural arribaron al punto para realizar las primeras inspecciones. Por el momento, la zona en Oriente 67 se encuentra delimitada con cintas de precaución y trafitambos para evitar el paso de vehículos pesados que puedan colapsar aún más la vía.

Los vecinos advirtieron que, si los trabajos de relleno y sustitución de tubería no inician en las próximas horas, volverán a cerrar las vialidades principales. Para los habitantes de la Ampliación Asturias, la seguridad de sus familias no puede esperar un reporte más en la burocracia capitalina.