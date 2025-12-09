Viajar al Reino Unido en 2026: guía para evitar fraudes al tramitar la Autorización Electrónica de Viaje (ETA)

Si planeas viajar al Reino Unido el siguiente año, es fundamental conocer el requisito obligatorio de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) que entrará en vigor a partir del 25 de febrero de 2026. Este permiso digital es imprescindible para abordar cualquier vuelo hacia territorio británico, aplicando para estancias cortas de hasta seis meses, ya sea por turismo, negocios, estudios cortos o sólo tránsito.

La ETA es un permiso diseñado para personas que no requieren visa para ingresar al Reino Unido y tiene un costo de 16 libras (aproximadamente 390 pesos mexicanos). Su validez es de dos años o hasta la expiración del pasaporte con el que se realizó el trámite. Los viajeros pueden solicitarla a través de la aplicación oficial UK ETA, disponible para iOS y Android, o directamente en la página del Gobierno británico: www.gov.uk/eta.

Recomendaciones para un trámite seguro de la ETA para ir al Reino Unido

Solicita tu ETA con al menos tres días hábiles antes de tu vuelo. Usa únicamente la app UK ETA o la página web oficial para evitar pagar tarifas indebidas o caer en fraudes. Recuerda que este tipo de pagos no son realizados por transferencia bancaria, correo electrónico o redes sociales. La agencia oficial de Visas e Inmigración del Reino Unido (UKVI) no solicita dinero por teléfono, correo o redes sociales ni pide datos personales por estos medios.

Mantén siempre actualizada tu información migratoria y guarda comprobantes de pago. Tampoco compartas información personal ni respondas mensajes sospechosos. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea un fraude.

¿Qué debes saber sobre la ETA y eVisa?

Además de la ETA, quienes cuentan con visa para estudiar, trabajar o residir deben usar la nueva eVisa digital, que registra electrónicamente la identidad y estatus migratorio del viajero. Esta eVisa es válida durante todo el periodo autorizado y requiere mantener la información de pasaporte vigente actualizada en la cuenta UKVI antes del 28 de enero de 2026.