VIDEO: Tren arrolla cabina de tráiler en Estados Unidos, en medio de tormenta de nieve

Las intensas nevadas no cesan en Estados Unidos. Este fenómeno ha causado daños y muchos accidentes, como el de un tren en Carolina del Norte que arrolló la cabina de un tráiler. El hecho quedó captado en video.

El incidente sucedió en la ciudad de Gastonia el 31 de enero de 2026, cuando un tren se estrelló contra la cabina. Las vías estaban cubiertas de nieve, debido al clima extremo que afecta la Unión Americana en los últimos días.

Impactante video: Tren arrolla a un tráiler atrapado en la nieve en Carolina del Norte

El Departamento de Policía de Gastonia compartió un video y fotos del impacto. El convoy aparece arrollando la cabina del tráiler, el cual se quedó atorado en los rieles. A pesar de las impactantes imágenes, no hay personas lesionadas ni fallecidas, ya que el conductor logró escapar antes del choque .

Tragedia blanca: Más de 100 muertos tras una semana de tormentas extremas

La tormenta invernal que azota a Estados Unidos desde el 23 de enero ha cobrado más de 100 muertos, miles de ciudadanos sufren apagones de energía eléctrica, mientras prevalecen pronósticos meteorológicos severos para la costa este.

Hasta el sábado 31 de enero por la noche, más de 170 mil hogares seguían sin electricidad en todo el país, lo que deja a las poblaciones vulnerables, incluidas miles de personas sin hogar, luchando por encontrar refugio del frío que amenaza sus vidas.

La furia de la tormenta se intensificó en el sureste el sábado, con ventiscas que azotaron Carolina del Norte, Georgia y Carolina del Sur. En Carolina del Norte, la sensación térmica descendió a aproximadamente -10 grados Celsius, lo que obligó al cierre de campamentos, playas y tramos de las principales autopistas.

¿Por qué es tan severa esta ola de frío? Aire ártico y humedad del Golfo

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos describió la ola de frío como excepcionalmente rara, señalando que varias regiones han registrado temperaturas históricamente bajas. El sur de Florida podría experimentar las temperaturas más bajas desde 1989 en los próximos días.

Los meteorólogos advierten que la Costa Este está preparada para otra gran tormenta invernal y el Servicio Meteorológico Nacional ya ha emitido advertencias de tormenta de nieve para Georgia, Tennessee, Kentucky y varios otros estados.

Además, en la zona de Raleigh-Durham, en Carolina del Norte, la tormenta dejó una capa de entre 10 a 15 centímetros de nieve el 31 de enero de 2026.

La nevada se debe a la convergencia de dos frentes meteorológicos en la zona central del estado: el aire ártico del norte y la humedad del Golfo, según informó el periódico local The News & Observer. Se esperan más nevadas y fuertes vientos hasta el domingo 1 de febrero.