“¡Hay agentes en mi puerta!” FBI arresta a Georgia Fort, periodista que cubrió protesta en Minnesota

En un hecho que ya generó una fuerte controversia, además de debate sobre la libertad de prensa en Estados Unidos, la periodista independiente Georgia Fort fue arrestada por agentes federales del FBI, mientras trasmitía EN VIVO en sus redes sociales y cuando se encontraba en su casa en Saint Paul, Minnesota , según reportes de medios locales.

El arresto se produjo durante la pasada noche, luego de que Georgia Fort, conocida por su trabajo como reportera independiente y su cobertura de protestas religiosas, cubriera una protesta en la iglesia Cities Church en la que manifestantes exigían el fin de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

¿Qué dijo Georgia Fort antes de ser arrestada por el FBI?

En un video EN VIVO publicado en sus redes sociales, Fort relató cómo los agentes del FBI tocaban la puerta de su hogar con una orden de arresto emitida por un gran jurado: “Los agentes están en mi puerta ahora mismo”, dijo mientras su transmisión continuaba, con el sonido de la acción policial de fondo.

Fort aseguró que había estado trabajando como periodista en la protesta y que su detención por documentar el evento representaba una violación de su derecho constitucional a la libertad de prensa y de expresión, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

¿Qué protesta cubrió Georgia Fort?

La protesta en cuestión sucedió durante la jornada del 18 de enero de 2026, cuando decenas de manifestantes ingresaron a la Cities Church, una iglesia en St. Paul, durante un servicio religioso para protestar contra un pastor vinculado a ICE y en respuesta al creciente descontento por redadas contra inmigrantes y la muerte de una residente local, presuntamente a manos de un agente del ICE .

Durante la protesta, los manifestantes gritaron consignas como “ICE Out” y “Justice for Renee Good”, en referencia a una mujer que fue fatalmente herida por un agente en un operativo anterior.

¿Qué dicen las autoridades y críticos de las protestas en Minnesota?

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó los arrestos de Georgina For, y de Don Lemon, expresentador de CNN, y de otras personas en conexión con la protesta, se debía a cargos que se derivan de una acusación relacionada con posibles violaciones de derechos civiles e interferencia en un lugar de culto.

Sin embargo, grupos de defensa de la libertad de prensa y colegas periodistas han condenado ampliamente las detenciones, calificándolas como amenazas a la libertad de prensa y a las protecciones de la Primera Enmienda, señalando que su trabajo consistía en documentar y reportar noticias de interés público, no en participar en actos criminales.

¡“Fuera”! Protestas y boicot en Minnesota: miles desafían a ICE y cierran negocios

¿Qué implica este arresto para el periodismo?

El arresto de Georgia Fort ha reavivado el debate acerca del rol de los periodistas en protestas contra las redadas del ICE y el alcance de las protecciones constitucionales para la prensa en Estados Unidos, especialmente en contexto de tensiones políticas y operativos federales intensos; ¿crees que los periodistas deberían estar protegidos legalmente al cubrir protestas, incluso si ocurren en iglesias o espacios privados?