¡Explosiones y muerte en Gaza! VIDEO: Israel lanza nuevo ataque, ¿qué pasa con la tregua?

¡Nuevo ataque! Israel llevó a cabo una de las ofensivas más intensas desde la entrada en vigor de la tregua en Gaza , resultando en la muerte de decenas de personas, incluidos civiles, según autoridades sanitarias de la Franja de Gaza y reportes de medios internacionales.

VIDEO: Bombardeo de Israel mata a 27 civiles en Gaza

Los ataques aéreos , registrados durante la jornada de hoy sábado 31 de enero de 2026, impactaron edificios residenciales, tiendas de campaña de desplazados, además de una estación de policía en la Ciudad de Gaza, dejaron al menos 27 muertos, entre ellos varios niños, de acuerdo con datos preliminares recopilados por medios en la zona.

#BREAKING Despite a ceasefire brokered by the United States, Israel carried out airstrikes across Gaza, killing 26 people and injuring many others. 🇵🇸 pic.twitter.com/9z2vXJbqHx — The World War (@TheWorldWar12) January 31, 2026

¿Qué detonó este nuevo ataque de Israel en Gaza?

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) afirmaron que sus bombardeos fueron una respuesta a lo que describieron como una violación de la tregua por parte de Hamás , después de que el viernes, tropas israelíes reportaron haber identificado ocho hombres armados emergiendo de un túnel en Rafah, una zona del sur de Gaza bajo despliegue militar israelí.

⭕️ In response to the violation of the ceasefire agreement, in which 8 terrorists were identified exiting the underground terror infrastructure in eastern Rafah, the IDF and ISA have struck 4 commanders and additional terrorists from the Hamas and Islamic Jihad terrorist… — Israel Defense Forces (@IDF) January 31, 2026

En ese enfrentamiento, tres milicianos fueron abatidos y un supuesto comandante de Hamás fue detenido, según funcionarios militares israelíes.

Las autoridades de Gaza, por su parte, calificaron los ataques como una violación flagrante del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, además de que responsabilizaron a Israel por la escalada de violencia.

¿Qué zonas fueron alcanzadas por el bombardeo de Israel en Gaza?

Los bombardeos afectaron múltiples áreas densamente pobladas de la Franja de Gaza. Entre los lugares alcanzados se cuentan:

Apartamentos residenciales en Gaza City



Tiendas de campaña de desplazados en Khan Younis



Una estación de policía vinculada a Hamás en Sheikh Radwan.



Las consecuencias de estos nuevos ataques incluyen no solo la pérdida de vidas, sino también daños estructurales significativos y un aumento de la tensión social y humanitaria en el enclave.

🇵🇸🇮🇱⚡- Heavy Israeli airstrikes across the Gaza Strip over the past few hours. pic.twitter.com/PZlVajZFov — Military Observer (@MilitaryObs2222) January 31, 2026

¿Está en riesgo la tregua entre Israel y Hamás en Gaza?

Esta nueva ola de violencia sucede justo cuando las partes negociaban una segunda fase del alto el fuego, que incluía la reapertura del cruce fronterizo de Rafah, que resulta vital para el ingreso de ayuda humanitaria y el movimiento de personas.

La tregua había entrado en vigor el 10 de octubre de 2025, con el objetivo de detener años de guerra entre Israel y Hamás en Gaza , pero los enfrentamientos como el de este 31 de enero muestran lo frágil que sigue siendo el acuerdo.

Tragedia en Gaza: tormenta provoca devastadoras inundaciones en campamentos de desplazados

Organizaciones internacionales y expertos en derechos humanos han advertido que la continuación de los ataques amenaza no solo la vida de civiles inocentes, sino también los esfuerzos humanitarios, el acceso a servicios básicos y la estabilidad regional a largo plazo; ¿puede una tregua sostenerse realmente si las partes recurren a la violencia tras supuestas violaciones?

