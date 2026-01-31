Venezuela anuncia amnistía general para presos políticos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció este viernes un proyecto de amnistía general para presos políticos, que abarca detenciones desde 1999 hasta la fecha y será remitido a la Asamblea Nacional para su discusión y posible aprobación.

El anuncio se realizó durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde las autoridades detallaron que la propuesta tiene como objetivo “sanar heridas políticas” y promover una convivencia pacífica en el país tras años de polarización.

El proyecto de ley establece la exclusión de personas condenadas por delitos comunes como homicidio, narcotráfico y otros delitos graves, concentrándose únicamente en casos considerados de carácter político, según la versión del borrador divulgada por medios internacionales.

Alcance y fechas de la amnistía propuesta en Venezuela

La amnistía general planteada por el gobierno venezolano contemplaría a personas detenidas desde 1999, año en que se promulgó la actual Constitución, hasta la fecha. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el objetivo es incluir casos considerados de carácter político acumulados a lo largo de más de dos décadas.

El proyecto establece de manera explícita que quedan excluidos delitos comunes, como homicidio, narcotráfico y otras conductas tipificadas en el Código Penal, por lo que la medida no aplicaría a personas condenadas por delitos graves ajenos a motivaciones políticas.

El objetivo de la amnistía

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez , presentó la iniciativa como un paso hacia la reconciliación nacional, al señalar que busca cerrar ciclos de confrontación política que han marcado a Venezuela en los últimos años.

Según Rodríguez , la amnistía no pretende borrar delitos de violencia común, sino atender detenciones que el gobierno considera vinculadas a conflictos políticos, en un intento por restablecer condiciones de convivencia institucional.

El Helicoide

Como parte del mismo anuncio, las autoridades informaron sobre la intención de reconvertir el centro de reclusión El Helicoide, uno de los recintos penitenciarios más emblemáticos de Venezuela y señalado durante años por denuncias de abusos.

El plan contempla transformar el espacio en un complejo de servicios sociales y atención comunitaria, como parte de una estrategia más amplia de reforma del sistema penitenciario y de resignificación de instalaciones asociadas a violaciones de derechos humanos.

Liberación de presos políticos

La propuesta de amnistía se da en medio de liberaciones recientes de presos ocurridas a inicios de enero, tras cambios políticos registrados en el país tras la captura de Nicolás Maduro, aunque organizaciones civiles citadas por agencias internacionales, sostienen que aún permanecen numerosas personas detenidas bajo cargos considerados políticos.

Las excarcelaciones deben ser para todos los presos políticos, sin excepción.



Los centros de torturas clandestinos deben ser clausurados también.



SEBIN / DGCIM deben desmantelarse.



No puede haber excarcelaciones granuladas. Eso es una nueva forma de tortura. — David Smolansky (@dsmolansky) January 31, 2026

Este escenario ha reactivado el debate sobre el uso del sistema judicial con fines políticos y sobre la necesidad de mecanismos legales que permitan resolver casos acumulados sin resoluciones definitivas.

¿Qué representa la amnistía en Venezuela?

Organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han recibido el anuncio con cautela, al considerar que una amnistía amplia podría representar un alivio para cientos de personas detenidas.

Sin embargo, también han advertido que la medida no debe derivar en impunidad, especialmente en casos que involucren violaciones graves a derechos humanos, y han insistido en la necesidad de mecanismos de verificación independientes y acompañamiento internacional.