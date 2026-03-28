'¡Hartos de los mismos!': Somos México toma los puentes del sur de la CDMX contra el INE

Integrantes de la organización política Somos México decidieron hacer escuchar su voz, manifestándose directamente en los puentes peatonales al sur de la Ciudad de México.

La intención principal de esta movilización es denunciar públicamente que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha frenado su registro oficial como un nuevo partido político.

El objetivo fue visibilizar su inconformidad con el Instituto Nacional Electoral.



Aseguran que ya cumplieron con los requisitos para obtener el registro como partido político. pic.twitter.com/ZhSGKtjm5k — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 28, 2026

De acuerdo con los propios integrantes de Somos México, la negativa de la autoridad electoral resulta injustificable, ya que aseguran haber cumplido cabalmente con todos y cada uno de los requisitos legales, incluyendo el número mínimo de afiliados, así como la realización de las asambleas correspondientes.

¿Dónde se concentraron las protestas hoy en CDMX?

La presencia de la organización se desplegó estratégicamente en estas tres arterias vitales:



Periférico Sur

Calzada de Tlalpan

La Glorieta de Vaqueritos

El reclamo de Somos México: ‘El INE nos ignora’

Pero, ¿qué hay detrás de estas pancartas y exigencias en los puentes capitalinos? La intención principal de esta movilización es denunciar públicamente que el INE ha frenado su registro oficial como nuevo partido político.

De acuerdo con los propios integrantes de Somos México, cumplieron cabalmente con todos los requisitos legales, incluyendo el número mínimo de afiliados y la realización de las asambleas correspondientes.

El hartazgo es palpable. Uno de los integrantes de la organización dijo a Azteca Noticias que sus motivaciones para salir a protestar en una de las zonas con mayor tráfico de la ciudad:

‘Ya estamos hartos de los partidos de siempre, de los rostros de siempre’.

Esta declaración resume el espíritu de su movimiento. Buscan romper con los esquemas de la política tradicional mexicana.

‘Y lo que queremos es un partido ciudadano donde la ciudadanía lleve voz y estamos solicitando el registro porque ya cumplimos con todos los criterios y los requisitos que pedía el INE', sentenció el manifestante.

¿Qué es Somos México y quiénes están detrás de este nuevo movimiento?

Para entender el nivel de exigencia que presenciamos hoy en las principales vialidades del sur de la capital, hay que ir al origen de esta organización. Somos México tiene una bandera muy clara: desterrar las viejas prácticas de la política mexicana y darle voz a la ciudadanía.

Dirigidos por Guadalupe Acosta Naranjo, quien funge como presidente de la organización, los integrantes de este naciente partido han decidido no etiquetarse bajo los moldes tradicionales.

Según sus propios estatutos, no se definen como un partido de izquierda ni de derecha, sino ‘de derechos’. De hecho, el propio Acosta Naranjo ha sido sumamente crítico con el sistema actual, advirtiendo que si terminan repitiendo los errores de los partidos de siempre, entonces 'no merecerían nacer' ni ocupar un lugar en el espacio público.