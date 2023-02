Con sonda en el estómago alimentarán a Sandra Paola en Jalisco

Sandra Paola se aferra a salir de terapia intensiva y cada día presenta mejorías en su estado de salud.

A casi tres semanas de la agresión por su expareja sentimental Alejandro “N” el pasado 4 de febrero en Santa Ana Tepetitlán en el municipio de Zapopan, en Jalisco familiares y doctores informan que no ha sido posible que apruebe el examen de deglución, lo que se significa que aún no puede comer por la garganta.

Debido a que ya tiene muchos días con una sonda de alimentación en la nariz ya es médicamente recomendable quitársela, por lo que le van a realizar una “gastrostomía” que es un procedimiento médico que consiste en colocar una sonda directamente al estómago para alimentarla por ahí y entonces se eviten problemas de anemia o debilidad.

El neurólogo informó que el cerebro sigue inflamado, lo cual está evitando que haga las conexiones necesarias, se estima que pueda tomarle hasta un año poder recuperar todas sus funciones motrices.

“El cerebro sigue un poco inflamado está viendo doble pero nos dicen los médicos que ahí va y continúa con sus terapias de rehabilitación física para evitar cualquier atrofia en el cuerpo o a nivel muscular,” declaró Rodrigo García, hermano de Sandra Paola.

La infección que presentaba está controlada. Sin embargo, todavía no es viable que sea trasladada a terapia intermedia.

La familia continúa con la campaña de donación a través de redes sociales para solventar los gastos médicos que se generan por todos los tratamientos que recibe.

¿Qué le pasó a Sandra Paola?

“Qué onda Muñoz, oye vayan a ver a Paola a su casa, no sé qué está pasando,” fueron las palabras de Alejandro “N”, que en un mensaje de voz le envió a la familia de su ex esposa Sandra Paola de 38 años, segundos después de salir de su casa, lugar donde Sandra Paola García Vázquez fue encontrada golpeada, con heridas de arma blanca e inconsciente.

Sus dos pequeños hijos presenciaron el ataque y señalan a su papá como el agresor.

“Estamos seguros que fue su ex marido porque los niños estaban presentes y porque los niños, sus hijos, un niño de 8 años y una niña de 4 años, fueron los que estuvieron presenciando y los que detuvieron que la matara, porque si no ya estaría muerta y después de eso fueron y se encerraron en un cuarto porque temían también por ellos, porque él fue a tocarles y Diego le decía no, no te voy a abrir y escuchaban a mi hermana abajo en la cocina gritar me voy a morir,” dijo la hermana de Sandra Paola, Jeanette García.

El ataque ocurrió este sábado 4 de febrero en el municipio de Zapopan en Jalisco, dentro del que una vez fue el hogar del matrimonio en la Colonia Mariano Otero.

Tras la agresión cámaras de video vigilancia captaron a Alejandro salir a bordo de una camioneta blanca propiedad de Sandra Paola.

"Él se llevó el celular, se llevó la camioneta de ella y se llevó el celular para dejarla ahí tirada desangrándose, -¿o sea en la camioneta que lo vemos subir..?-es de mi hermana, la camioneta tiene reporte de robo, -¿dónde está esa camioneta?- no sabemos,” explicó Jeanette García, hermana de Sandra Paola.

Sandra aún con vida pero agonizante fue llevada a un hospital particular.