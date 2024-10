Historia de superación: Sonia Saiz, deportista y sobreviviente del cáncer de mama

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama , queremos compartir la inspiradora historia de Sonia Saiz del Pozo, una mujer que ha demostrado que con fuerza, determinación y un inigualable amor por la vida, es posible superar incluso los desafíos más difíciles.

Sonia fue diagnosticada con cáncer de mama a los 30 años, una edad en la que pocas personas esperan enfrentarse a una enfermedad tan devastadora. “O sea, piensas, me voy a morir o qué me va a pasar”, recuerda Sonia. A pesar del shock inicial, nunca perdió la esperanza. “Yo tengo que salir de aquí, no sé cómo, pero para adelante”, afirma con convicción.

Sonia encontró una segunda oportunidad en la vida

Después de someterse a dos cirugías, quimioterapia y radiografías, Sonia encontró una segunda oportunidad en la vida. Su experiencia de supervivencia la llevó a las montañas de la Patagonia argentina, donde escaló el Cerro Gorra Blanca, un logro que ella misma jamás hubiera imaginado antes de su diagnóstico. “Es superación personal porque no pensábamos subir eso y, con cáncer, menos”, explica Sonia.

Para ella, superar el cáncer fue como escalar una montaña : desde la cima, la vida se aprecia de una manera distinta. “Ya valoro más todo, no solo los pequeños detalles, sino también a las personas, el saber decir que no y ser más tú”, reflexiona.

Una de las claves en su recuperación fue el deporte, que para Sonia siempre ha sido una pasión, no una obligación. “Creo que ha sido la clave en todo, en mi recuperación física y emocionalmente”, asegura.

El cáncer no distingue edades

En este Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, Sonia deja un mensaje claro: “El cáncer no es solo cosa de gente mayor, puede afectar a cualquier edad. Hay que cuidarse, tocarse, mirarse y no dejarlo pasar”. Su historia es un recordatorio de que el diagnóstico temprano es fundamental para la supervivencia.