VIDEO: Spider-Man francés escala rascacielos por la paz entre Gaza e Israel

Un escalador de Francia subió por la fachada de un rascacielos en París en forma de protesta contra la guerra en la Franja de Gaza.

Alain Robert, conocido como el “Spider-Man francés”, subió la estructura de 187 metros de la torre Tour TotalEnergies Coupole en el distrito de negocios La Defense. El montañista tardó 90 minutos en llegar hasta la punta.

El alpinista subió este lunes a una torre en París para pedir la paz en Gaza. | Reuters.

El escalador de 61 años de edad manifestó su inconformidad con el conflicto armado entre Israel y Hamás, que afecta al territorio palestino y a los civiles. El atleta llamó a tener una solución que brinde un Estado palestino y para ello pidió un cese al fuego.

“Debemos encontrar algo que beneficie a ambos países. Primero, necesitamos un cese al fuego, no podemos seguir así, bombardeando la Franja de Gaza y exterminando a miles de palestinos bajo el pretexto de que iniciaron las hostilidades el 7 de octubre. Los civiles no han hecho nada, así que debe parar. Lo que está pasando es un genocidio, lo siento, no puedo describirlo de otra manera”, declaró Robert a la agencia Reuters.

El deportista aseveró que es necesario llamar a todos los países para encontrar una solución al conflicto, “un verdadero Estado palestino y no sólo una pequeña Franja de Gaza y una parte de Cisjordania”.

Alain Robert escalando la torre Hekla en París, Francia, el 22 de octubre de 2023. | Reuters.

Esta no es la primera vez que Robert hace una escalada por la paz en Gaza. El 22 de octubre pasado subió los 220 metros de la torre Hekla en el distrito La Defense, también en París.

Hasta este lunes, día en el que Alain Robert escaló la torre parisina, las autoridades de Palestina reportaron más de 10 mil muertos tras la respuesta militar israelí por el ataque de Hamás en octubre pasado.

¿Quién es Alain Robert?

Alain Robert es un escalador de montaña y de edificios nacido el 7 de agosto de 1962 en Borgoña, Francia. Es conocido como el “Spider-Man francés” o “La araña humana” por escalar en diversos rascacielos.

Algunas de las estructuras más famosas que ha escalado son el Burj Khalifa en Dubai, la Torre Eiffel, el puente Golden Gate en San Francisco, California, Estados Unidos y el Opera House en Sídney, Australia, entre otros.

En el año 2015 rompió el récord Guinness al haber subido 121 edificios. El alpinista de 61 años de edad ha escalado 170 edificios con sólo una pequeña bolsa de tiza y zapatos de escalada.