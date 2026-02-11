México acumula más de nueve mil casos de sarampión según reporte de SSA

En México van 9 mil 74 casos de sarampión desde 2025, de acuerdo con el más reciente boletín de la Secretaría de Salud (SSA) .

Del total, 953 casos permanecen activos, mientras que el número de defunciones confirmadas se mantiene en 28, sin cambios respecto al reporte anterior.

En la Ciudad de México, se han contabilizado 196 casos, como parte del seguimiento epidemiológico que realizan las autoridades sanitarias.

La protección contra el sarampión inicia desde la infancia. 💉



Niñas y niños forman parte de los grupos prioritarios de vacunación. 👶🏻



👉🏼Revisa su cartilla y acude a tu unidad de salud. 🏥 pic.twitter.com/I1VvRlqAVz — SALUD México (@SSalud_mx) February 11, 2026

¿Qué significan los casos activos?

Los 953 casos activos corresponden a personas que actualmente cursan la enfermedad y se encuentran bajo vigilancia sanitaria. Esta cifra permite a las autoridades monitorear la circulación del virus y reforzar las acciones de prevención donde se detecta mayor incidencia.

El acumulado nacional refleja los registros desde 2025 y forma parte del sistema de notificación epidemiológica.

La vacunación contra el sarampión es una de las principales acciones para prevenir brotes y proteger la salud de la población. 💉



Las vacunas son gratuitas y están disponibles en las unidades de salud. 🏥



Acude a tu unidad y completa el esquema de vacunación. pic.twitter.com/b8aYuzFzae — SALUD México (@SSalud_mx) February 10, 2026

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión suele iniciar con fiebre alta, malestar general, tos, escurrimiento nasal y enrojecimiento de los ojos. Días después puede aparecer una erupción en la piel, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Ante la presencia de estos síntomas, especialmente en personas no vacunadas o con esquema incompleto, se recomienda acudir a valoración médica y evitar el contacto cercano con otras personas para reducir el riesgo de contagio.

✨😷 El #Sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero puede prevenirse.

Reconocer sus síntomas y

mantener al día la vacunación es clave para proteger a niñas, niños y a toda la comunidad.

La prevención es la mejor herramienta para cuidar la salud de todas y todos.… pic.twitter.com/5ZANaltuZ7 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 10, 2026

¿Dónde vacunarse contra el sarampión?

En la Ciudad de México , las autoridades han instalado 263 módulos de vacunación distribuidos en distintos puntos estratégicos. Entre los espacios habilitados se encuentran:



Estaciones del Metro como Observatorio, Pantitlán, Merced, Indios Verdes, Barranca del Muerto y Oceanía, entre otras.

Centros de salud públicos en las 16 alcaldías.

Módulos móviles y jornadas especiales en espacios comunitarios.

La vacuna triple viral (SRP) se aplica de manera gratuita en el sector público y forma parte del esquema nacional de vacunación.

A nivel nacional puedes consultar tu módulo más cercano en el siguiente enlace: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/

Defunciones se mantienen en 28

Hasta el último corte oficial de este 10 de febrero 2026, las defunciones asociadas al sarampión permanecen en 28, según el reporte de la SSA.

Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y la campaña de vacunación como medidas principales para contener la transmisión.