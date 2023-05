“El camino así es": ¿Cómo aparecer a Grogu en Google por el Día de Star Wars?

Este 4 de mayo es el Día de Star Wars, la saga de cintas que cuenta la historia de Luke Skywalker y Darth Vader ocurrida hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana.

El origen de este día es debido a que en inglés, el 4 de mayo es pronunciado como “May the fourth”, de forma similar a la frase más conocida de la producción emitida por el maestro Yoda: “May the force be with you”, es decir, “Que la fuerza te acompañe”.

Ahora, el buscador Google ofrece una funcionalidad graciosa durante el día dedicado a la creación cinematográfica de la mente de George Lucas. Y es que ahora será posible obtener ayuda del simpático personaje que algunos fans han bautizado como “Baby Yoda”.

¿Cómo ver a Grogu en Google?

Los pasos para ver cómo Grogu juega con algunos de los resultados de la búsqueda son muy sencillos. Basta con

Ingresar al buscador Google.

Escribir la palabra Grogu en la casilla de búsqueda.

en la casilla de búsqueda. Presionar la tecla Enter o dar clic en el botón “Buscar con Google ”.

”. Y listo.

En la esquina inferior derecha aparecerá una animación del personaje de la serie de televisión “The Mandalorian”. Al darle clic al dibujo, podremos ver cómo usa “la fuerza” para mover y tirar las imágenes que aparecen en los resultados de búsqueda y hará lo mismo con los demás enlaces.

Google. Así aparecerá Grogu en la pantalla de búsqueda de Google. Al darle clic, jugará con cada uno de los bloques de resultados.

El ingeniero principal de este proyecto en Google, Lucas Bullen, afirmó que aunque esta característica no fue encargada por la empresa Disney, sí tuvieron ayuda de la corporación del ratón, propietaria de los derechos de Star Wars, en el diseño de la animación para que lo representaran de forma precisa.

“Grogu es un personaje muy juguetón que ha amasado una gran base de seguidores. Queríamos reconocer eso y dejar que los fans interactúen con Grogu mientras practica sus habilidades con la Fuerza en la página de búsqueda”, afirmó el especialista.

Esta funcionalidad está disponible tanto en las versiones móviles como de escritorio de la máquina de búsqueda propiedad de Alphabet.