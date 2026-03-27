Jitomate casi al doble y despensa por las nubes en esta quincena, ¿cuáles son los precios?

¡Suben los precios! Es el calvario de todos los días para las amas de casa, pero esta quincena en especial sintieron el golpe más fuerte al bolsillo, porque aseguran que se vino una ola de aumentos, en el jitomate, papa, limón y otros alimentos.

Golpe al bolsillo de las amas de casa

Hoy se fueron de espaldas con un aumento al jitomate; se les fue prácticamente al doble: “¡Todo! Pepino, el jitomate, el tomate, todo ha subido un montón, el chile”, dijo Lourdes, ama de casa.

"El jitomate está otra vez de 35 a 45 pesos… ¿En cuánto estaba?… Ya venía subiendo, estaba en 25 pesos”, mencionó Jorge Vázquez, comerciante.

Súmele el de las papas; por eso Teresa no se cree el cuento de que el índice de precios subió 0.62%. Para ella, su propia inflación le muestra un aumento de por lo menos 20%.

“Vea de 500 pesos… y ahora, ¿cuánto trae? 150. Ahorita ando buscando lo más baratito”, dijo Teresa, ama de casa.

También el limón sigue escalando, y no solo por la escasez y la temporada; con la carne ya se acostumbraron a las alzas.

“Sí, subieron muchísimo… ¿Qué es lo que más ha subido? Pues la verdura y la carne también subieron demasiado; ya no nos rinde, vamos al día”, dijo Norma, ama de casa.

En todos es la misma razón: el aumento del precio del diésel que usan los camiones que traen las mercancías, pero ojo, no es la única.

Prepárese porque la guerra que se ha prolongado podría repercutir en los precios de los insumos del campo, porque justamente del Medio Oriente sale el 35%, el insumo básico para el campo mexicano.

"A todos y cada uno les va a afectar, y va a afectar de dos maneras: va a afectar que es el incremento de los costos, pero también va a afectar porque mucha gente no va a tener fertilizantes y, como no va a tener fertilizantes, se les va a bajar la producción”, mencionó Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

Baja la oferta de productos y aumenta todo

Y como en cualquier mercado, si baja la oferta de productos, habrá aumentos; por eso amas de casa como Silvia ya se preparan para otro golpe a su bolsillo.

“Sí sabía que iba a haber inflación, pero es por lo mismo, ¿no?, por lo que está pasando entre la guerra entre el petróleo”, dijo Silvia, ama de casa.

Asi, en las proximas semanas podríamos ver mayores aumentos sobre todo en granos como el maiz, el trigo y el sorgo.