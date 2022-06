No hay sucesión presidencial adelantada en Morena: Aleida Alavez

Ciudad de México. Niegan en Morena que el encuentro y la asistencia de tres presidenciables en Toluca sea la puerta para adelantar la sucesión presidencial.

Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, precisó que el encuentro es parte de la estrategia de posicionar la unidad de su partido en las entidades donde habrá comicios próximamente con miras a conquistar triunfos a nivel local y federal.

Aseguró que, en este acto desde la capital del Estado México, entidad que gobierna el PRI y que el próximo año tendrá elecciones para renovar la gubernatura, no hay campaña ni sucesión presidencial adelantada.

“Yo no lo veo así. Yo creo que estamos en un ejercicio de acción política constante. Nosotros queremos dejar claro que vamos a trabajar en unidad, como proyecto, como partido y que eso haga saber a todos los militantes que no hay cabida para la dispersión o para el divisionismo. Ese fue el mensaje de ayer. Y vamos a actuar en los estados, en los procesos que vengan con nuestras propuestas”, señalo la diputada de Morena.

Sobre la ausencia de Ricardo Monreal comentó: “yo respeto mucho al senador Monreal, es un político muy experimentado y yo creo que podríamos transitar de manera conjunta. No entiendo por qué ayer no fue. A mí me hubiera gustado que estuviera, pero es respetable su opinión, pero el llamado es a la unidad”.